ब्रिटेन के मैनचेस्टर में घातक हमला, 2 लोगों की मौत; 3 की हालत गंभीर
ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थनाघर के बाहर कार और चाकू से हमले में दो लोगों की जान चली गई और तीन घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गोली मार दी जिससे उसकी भी मौत हो गई। यह घटना यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर हुई जिससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दुख व्यक्त किया और अन्य प्रार्थनाघरों में सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के मैनचेस्टर में गुरुवार एक यहूदी प्रार्थनाघर के बाहर कार और चाकू से हुए हमरे में दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए। इस घटना के दौरान पुलिस ने तुरंत संदिग्ध हमलावर को गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई।
दरअसल, उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के मैनचेस्टर में यह घटना यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर के दिन एक प्रार्थनाघर के बाहर हुआ। यहां आरोपियों ने चाकू और कार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना के बाद हथियारबंद पुलिस अधिकारी जमीन में छिपे आरोपी पर गोली चलाई। गोली लगने से आरोपी जमीन पर गिर गया।
जानिए क्या बोली पुलिस
इस घटना को लेकर मैनचेस्टर पुलिस ने एक्स पर कहा, "एक व्यक्ति, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह अपराधी था, जिसको ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के अधिकारियों ने गोली मार दी और माना जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है।" उन्होंने कहा कि "उसके पास से संदिग्ध वस्तुएँ" मिलने के कारण उसकी मौत की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इस घटना के बौद बम विशेषज्ञों की टीम अब यह जांच कर रही है कि क्या आरोपी के पास विस्फोटक थे।
प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया
इस घटना को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि वह इस हमले से स्तब्ध हैं और देश के अन्य प्रार्थनाघरों में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएँगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, "यह घटना यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर के दिन घटित हुई है, इसे और भी भयावह बनाता है।"
राजा की प्रतिक्रिया
राजा चार्ल्स तृतीय ने भी इस हमले पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. बताते चले कि मैनचेस्टर हाल के वर्षों में ब्रिटेन के सबसे घातक जगहों में से एक था. साल 2017 में एरियाना ग्रांडे के एक संगीत कार्यक्रम में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था। इस दौरान 22 लोग मारे गए थे।
