नए साल से पहले लंदन के लोगों की बढ़ी परेशानी, कई रुट पर ट्रेन सेवाएं का संचालन रुका; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन में बिजली की समस्या के कारण कई ट्रेनों का संचालन अचानक से रोक दिया गया। इसकी जानकारी ट्रेनों का संचालन करने वाली एजेंसी यूरोस्टार ने दी। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि चैनल टनल में बिजली सप्लाई की समस्या के कारण यह फैसला लिया गया।

इस कारण लंदन को पेरिस, एम्स्टर्डम और ब्रसेल्स से जोड़ने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। क्रिसमस और नए साल के बीच ऐसा होना लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। क्योंकि इस मौके पर लाखों लोग अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए यात्रा करते हैं।

कई जगहों के लिए ट्रेनें चलाता है यूरोस्टार यूरोस्टार लंदन के सेंट पैनक्रस स्टेशन से पेरिस, एम्स्टर्डम और ब्रसेल्स सहित कई जगहों के लिए ट्रेनें चलाता है। इसके पहले कंपनी ने यात्रियों को सलाह दी थी कि वे मंगलवार को अपनी यात्राएं बाद की तारीख के लिए टाल दें। मंगलवार को हुई इस घटना ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

बताया जा रहा है कि इस गड़बड़ी का कारण चैनल टनल में ओवरहेड बिजली सप्लाई में समस्या और उसके बाद एक ले शटल ट्रेन का फेल होना है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, पेरिस और ब्रसेल्स को जोड़ने वाली ट्रेनें जो टनल से होकर नहीं गुजरतीं और मंगलवार और उसके बाद के लिए प्लान की गई थीं, वे भी कैंसिल कर दी गई हैं।