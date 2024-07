Leeds Riots: ब्रिटेन के लीड्स में भड़का दंगा, गुस्साई भीड़ ने डबल डेकर बस को लगाई आग; पुलिस अधिकारियों पर भी बोला धावा

पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन के लीड्स में गुरुवार शाम को दंगा भड़क उठा। गुस्साई भीड़ ने डबल डेकर बस को आग लगा दी और पुलिस अधिकारियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने पत्थर बरसाए और पुलिस वाहन को पलट दिया। दंगा भड़कने के पीछे का कारण हरेहिल्स इलाके के लक्सर स्ट्रीट में स्थानीय अधिकारियों द्वारा बच्चों को चाइल्ड केयर में ले जाने से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां की गई हैं।

चाइल्ड केयर एजेंसी की ओर से बच्चों को ले जाने के लिए पहुंचने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चों और चाइल्ड केयर एजेंसी के कर्मचारियों को घटनास्थल से सुरक्षित स्थल पर पहुंचा दिया गया। इसके बाद अचानक सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को निशाना बनाना शुरू कर दिया।

BREAKING NEWS UPDATE; Serious Public Disorder in Harehills in Leeds; police vehicles attacked & overturned; absolute MAYHEM & MADNESS👇🤷‍♂️🤦‍♂️pic.twitter.com/ONA5xeHcqr