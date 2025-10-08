'कॉकपिट से प्रधानमंत्री बोल रहा हूं...', भारत आने से पहले ब्रिटिश PM स्टार्मर ने की अनोखी अनाउंसमेंट, वीडियो वायरल

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। उनके साथ 130 शीर्ष सीईओ और वरिष्ठ सरकारी मंत्रियों का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है। स्टार्मर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वे लंदन से मुंबई की उड़ान के दौरान घोषणा करते दिखे।

ब्रिटिश पीएम ने शेयर किया वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वह लंदन से मुंबई जा रहे ब्रिटिश एयरवेज के चार्टर्ड विमान में उड़ान के दौरान एक घोषणा कर रहे थे।