'कॉकपिट से प्रधानमंत्री बोल रहा हूं...', भारत आने से पहले ब्रिटिश PM स्टार्मर ने की अनोखी अनाउंसमेंट, वीडियो वायरल
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। उनके साथ 130 शीर्ष सीईओ और वरिष्ठ सरकारी मंत्रियों का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है। स्टार्मर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वे लंदन से मुंबई की उड़ान के दौरान घोषणा करते दिखे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर आज यानी बुधवार को दो दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। आज सुबह वह मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया।
दरअसल, ब्रिटेन के लगभग 130 शीर्ष सीईओ और वरिष्ठ सरकारी मंत्री एक व्यापार मिशन के तहत मुंबई पहुंचे हैं। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह विमान में घोषणा करते नजर आ रहे हैं।
ब्रिटिश पीएम ने शेयर किया वीडियो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वह लंदन से मुंबई जा रहे ब्रिटिश एयरवेज के चार्टर्ड विमान में उड़ान के दौरान एक घोषणा कर रहे थे।
ब्रिटिश पीएम के साथ आया प्रतिनिधि मंडल
गौरतलब है कि ब्रिटिश पीएम के साथ व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों के 100 से अधिक लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब जुलाई के महीने में पीएम मोदी ने ब्रिटेन की यात्रा की थी। उस दौरान दोनों देशों के बीच एफटीए पर सहमति बनी थी।
इस यात्रा का उद्देश्य क्या है?
ज्ञात हो कि इस यात्रा का उद्देश्य 'विजन 2035' के अनुरूप भारत-UK व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का जायजा लेना है। बता दें कि दोनों देशों के बीच भारत-UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता बातचीत का प्रमुख केंद्रबिंदु रहने की उम्मीद है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
