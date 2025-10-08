कनाडा के पीएम ने ट्रंप को दिया भारत-पाक सीजफायर का क्रेडिट, क्यों US के झूठे दावों को भी बता दिया सही?

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की चापलूसी करते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप परिवर्तन को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की चापलूसी करने में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जुट गए हैं। कनाडा के पीएम अब ट्रंप के झूठे दावों को भी सही ठहराने में लगे हैं। मंगलवार को मार्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा कि वह परिवर्तन को पसंद करने व्यक्ति हैं।

पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने (ट्रंप) भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच शांति स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मार्क कार्नी ने खूब की ट्रंप की तारीफ जानकारी दें कि व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मार्क कार्नी ने कहा कि आप (ट्रंप) एक परिवर्तन को स्वीकार करने वाले राष्ट्रपति हैं। कनाडा के पीएम ने दावा किया कि अमेरिकी अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन, नाटो सहयोगियों द्वारा रक्षा खर्चों में बढ़ोतरी, भारत और पाकिस्तान से लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया तक शांति स्थापित करना ये सभी राष्ट्रपति के प्रयासों की दी देन है।

#WATCH | Canadian Prime Minister Mark Carney meets US President Donald Trump in the White House



PM Carney says, "You are a transformative President. Since then, transformation in the economy, unprecedented commitment to NATO partners to defence spending, peace from India,… pic.twitter.com/oCexOMmcOG — ANI (@ANI) October 7, 2025 गौरतलब है कि कनाडा के पीएम की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति ने कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने और कनाडा को अमेरिका में मिलाने की धमकी दी थी। बता दें कि मार्च में ही मार्क कार्नी ने कनाडा के पीएम के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया था, इसके बाद उनकी ये दूसरी अमेरिकी यात्रा है। माना जा रहा है कि कनाडा ट्रंप की तारीफ करके उन्हें खुश करना चाहते हैं।

भारत ने खारिज कर दिया था ट्रंप का दावा अमेरिका के राष्ट्रपति ने भले ही दावा कर रहे हों, कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया हो। लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज कर चुका है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई स्थगित करने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया।