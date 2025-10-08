Language
    क्या कनाडा बनेगा US का 51वां राज्य? PM कार्नी के साथ बैठक में ट्रंप ने हंसी-मजाक में क्या कह दिया

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:59 AM (IST)

    जनवरी 2020 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का वादा किया था। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी लेकिन हाल ही में ट्रंप ने कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के साथ मुलाकात में इस मुद्दे को फिर से उठाया। कार्नी ने इस प्रस्ताव पर हंसकर जवाब दिया।

    डोनल्ड ट्रंप और मार्क कार्नी की मुलाकात। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जनवरी 2020 में अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद डोनल्ड ट्रंप ने कई बड़े वादे किए थे, जिनमें कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का जिक्र भी शामिल था। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप का यह प्लान बैकफुट पर चला गया था, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने फिर से पुराने तार छेड़ दिए हैं।

    डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का जिक्र किया, जिसपर कनाडाई पीएम की प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प थी।

    ट्रंप की बात पर क्या बोले कार्नी?

    ट्रंप और कार्नी ने एक दूसरे क साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान ट्रंप ने कहा, "कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है।" यह सुनकर कार्नी भी हंस पड़े और उन्होंने ट्रंप से कहा कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है, जिसे साथ मिलकर ठीक करने की जरूरत है।

    गाजा में शांति पर हुई बात

    डोनल्ड ट्रंप ने आगे कहा,"हां हमारे बीच में कुछ नेचुरल संघर्ष है, लेकिन हम शायद इसपर काम कर सकते हैं। हमारा रिश्ता काफी मजबूत रहा है। हम ट्रेड पर बात जारी रखेंगे। हम अलग-अलग चीजों पर बातचीत करेंगे। हम गाजा पर भी बात कर सकते हैं।"

    ट्रंप के अनुसार, उन्होंने गाजा पर कार्नी से बात की है। उन्होंने कहा-

    हम संघर्ष पर गंभीर बातचीत कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि यह तनाव 3 हजार सालों से चल रहा है, लेकिन यह लंबे समय से चल रहा है। अब उम्मीद है कि शायद मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो जाए।

    ट्रंप ने कहा, "पूरी दुनिया ने उनके प्लान को मान लिया है। दुनिया के सभी देशों ने इस योजना को समर्थन दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा, जिसने प्लान को मंजूरी नहीं दी होगी। अब हमारे पास मौका है कि हम कुछ कर सकते हैं।"

    (समाचार एजेंसी एएनआई और पीटीआई के इनपुट के साथ)

