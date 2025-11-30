Language
    इंग्लैंड में भारतीय छात्र की चाकू गोदकर हत्या, हरियाणा का था युवक; शव लाने की मांग तेज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:01 PM (IST)

    इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर में एक भारतीय छात्र, विजय कुमार शेओरण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से पांच को जमानत मिल चुकी है। हरियाणा के विधायक ने भारत सरकार से शव को वापस लाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से जानकारी देने की अपील की है।

    Hero Image

    इंग्लैंड में भारतीय छात्र की चाकू गोदकर हत्या (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर शहर में एक 30 साल के भारतीय छात्र की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हमला मंगलवार सुबह हुआ और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गईस्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान हरियाणा के चरखी दादरी जिले के विजय कुमार शेओरण के रूप में हुई है, हालांकि ब्रिटिश पुलिस ने आधिकारिक पहचान अभी नहीं की है।

    हमला कैसे हुआ

    वेस्ट मर्सिया पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर सुबह करीब 4:15 बजे उन्हें वॉर्सेस्टर की बारबॉर्न रोड पर एक युवक गंभीर चोटों के साथ मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनमें से पांच आरोपी अब बेल पर हैं, जबकि छठे व्यक्ति को पुलिस ने बिना किसी आगे की कार्रवाई के रिहा कर दिया है।

    पुलिस की अपील

    जांच अधिकारी डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर ली होलहाउस ने कहा कि उनकी टीम लगातार यह जानने की कोशिश कर रही है कि मंगलवार सुबह आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से एक युवक की जान चली गई।

    उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें पूरे सप्ताहांत बारबॉर्न रोड पर मौजूद रहेंगी, ताकि सबूत जुटाए जा सकें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और यदि किसी के पास कोई भी जानकारी होचाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न लगेउसे पुलिस को जरूर दें।

    परिवार के लिए मदद की मांग

    हरियाणा के चरखी दादरी के विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह परिवार के लिए असहनीय दुख का समय है और भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर विजय के शव को जल्द से जल्द भारत लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने साथ ही निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके।

