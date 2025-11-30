इंग्लैंड में भारतीय छात्र की चाकू गोदकर हत्या, हरियाणा का था युवक; शव लाने की मांग तेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर शहर में एक 30 साल के भारतीय छात्र की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हमला मंगलवार सुबह हुआ और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान हरियाणा के चरखी दादरी जिले के विजय कुमार शेओरण के रूप में हुई है, हालांकि ब्रिटिश पुलिस ने आधिकारिक पहचान अभी नहीं की है।

हमला कैसे हुआ वेस्ट मर्सिया पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर सुबह करीब 4:15 बजे उन्हें वॉर्सेस्टर की बारबॉर्न रोड पर एक युवक गंभीर चोटों के साथ मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनमें से पांच आरोपी अब बेल पर हैं, जबकि छठे व्यक्ति को पुलिस ने बिना किसी आगे की कार्रवाई के रिहा कर दिया है।

पुलिस की अपील जांच अधिकारी डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर ली होलहाउस ने कहा कि उनकी टीम लगातार यह जानने की कोशिश कर रही है कि मंगलवार सुबह आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से एक युवक की जान चली गई। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें पूरे सप्ताहांत बारबॉर्न रोड पर मौजूद रहेंगी, ताकि सबूत जुटाए जा सकें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और यदि किसी के पास कोई भी जानकारी होचाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न लगेउसे पुलिस को जरूर दें।