भारत-बांग्लादेश सीमा पर नई बाड़ की तैयारी, पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्चपैड कर रहा एक्टिव; BSF का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर हाल के दिनों में सुरक्षा गतिविधियां तेज हुई हैं। एक ओर बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर पुरानी हो चुकी बाड़ को बदलने के लिए नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, वहीं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। उधर, पाकिस्तान की ओर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड फिर सक्रिय होने की जानकारी भी सामने आई है।

बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर के आइजी अलोक कुमार चक्रवर्ती ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर पुरानी बाड़ की उम्र पूरी हो चुकी है। लगातार भारी बारिश से त्रिपुरा की सीमा पर कई जगह बाड़ खराब हो गई है। इसलिए पुरानी बाड़ को बदलने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने कहा कि नई और मजबूत बाड़ लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। उम्मीद है कि नए डिजाइन की बाड़ लगाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति फिलहाल सामान्य है और दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच संबंध अच्छे हैं।

बांग्लादेशी तस्करों से मुठभेड़, एक ढेर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में शनिवार रात बीएसएफ और बांग्लादेशी तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर हमला कर तस्करी का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने इसे विफल कर दिया।

आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में एक बांग्लादेशी तस्कर मारा गया, जबकि अन्य तस्कर वापस बांग्लादेश की ओर भाग गए। मौके से कटर, धारदार हथियार, 96 बोतल फेंसेडिल कफ सिरप और दो बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। बीएसएफ ने इस मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पाकिस्तान की ओर सक्रिय आतंकियों के लॉन्चिंग पैड- बीएसएफ बीएसएफ ने जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड नष्ट किए गए थे, लेकिन अब भी कुछ लॉन्चिंग पैड सक्रिय हैं।

बीएसएफ आइजी अशोक यादव ने कहा कि सर्दियों से पहले पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिशें बढ़ जाती हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल आधुनिक उपकरणों से निगरानी कर रहे हैं और हर प्रयास को नाकाम करने का लक्ष्य है।