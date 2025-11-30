रेलवे का बड़ा अपडेट: स्लीपर यात्रियों को राहत, जनवरी 2026 से शुरू होगी बेडरोल सुविधा
दक्षिण रेलवे का चेन्नई डिवीजन स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए जनवरी 2026 से साफ बेडरोल सेवा शुरू करेगा। एसी कोचों के बाद अब स्लीपर क्लास में भी यह सुविधा मिलेगी। यात्री भुगतान करके बेडरोल ले सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद इसे स्थायी योजना बना दिया है। इस सेवा से यात्रियों को आराम मिलेगा और रेलवे को अतिरिक्त आय होगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने पहली बार स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए साफ और सैनिटाइज्ड बेडरोल सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। यह सुविधा जनवरी 2026 से शुरू होगी। अब तक बेडरोल केवल एसी कोचों में ही उपलब्ध होते थे, लेकिन अब नॉन-AC स्लीपर में भी यात्री इसे मांग पर और भुगतान करके ले सकेंगे।
यह सेवा NINFRIS (New Innovative Non-Fare Revenue Ideas Scheme) 2023-24 के तहत शुरू किए गए सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद लागू की जा रही है। यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद रेलवे ने इसे स्थायी गैर-किराया राजस्व योजना के रूप में मंजूर कर दिया है।
अब स्लीपर क्लास में भी मिलेगी साफ बेडरोल सुविधा
रेलवे का कहना है कि इससे स्लीपर क्लास यात्रियों की यात्रा और आरामदायक और स्वच्छ होगी। लंबे सफर पर बेडरोल ना मिलने की समस्या भी खत्म होगी। इस सर्विस से रेलवे को भी अतिरिक्त आमदनी होगी। चेन्नई डिवीजन को इस योजना से हर साल 28,27,653 रुपये लाइसेंस शुल्क मिलने की उम्मीद है।
Chennai Division Launches Sanitized Bedrolls from 1st Jan 2026— DRM Chennai (@DrmChennai) November 28, 2025
Chennai Division, Southern Railway, is introducing a first-of-its-kind service to enhance comfort and hygiene for Sleeper Class passengers.
Travellers can request sanitized, bedrolls on an On-Demand – On-Payment basis pic.twitter.com/3rH7hqBLwZ
किफायती बेडरोल पैकेज
दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए तीन सस्ते और आसान पैकेज जारी किए है
50 रुपये वाला पैक
- एक बेडशीट
- एक तकिया
- एक तकिया कवर
30 रुपये वाला पैक
- एक तकिया
- एक तकिया कवर
20 रुपये वाला पैक
- एक बेडशीट
ये पैकेज इस तरह बनाए गए हैं कि हर जरूरत और बजट के यात्री इन्हें आसानी से ले सकें। सफाई और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी बेडरोल सैनिटाइज्ड होंगे।
पहले चरण में 10 प्रमुख ट्रेनों में सेवा शुरू
चेन्नई डिवीजन ने घोषणा की है कि यह सेवा शुरुआत में 10 बड़े ट्रेनों में अगले 3 साल के लिए लागू होगी। इनमें शामिल हैं-
- मैंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12685/12686)
- मन्नारगुड़ी एक्सप्रेस (16179/16180)
- तिरुचेंदूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20605/20606)
- पलघाट एक्सप्रेस (22651/22652)
- सिलम्बू सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20681/20682)
- तांबरम–नागरकोइल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22657/22658)
- तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12695/12696)
- अल्लेप्पी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22639/22640)
Rules Changes: 1 दिसंबर से बदलने जा रहे ये नियम, जेब पर भी पड़ेगा असर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।