और कमजोर हुआ भारतीय पासपोर्ट, अमेरिका को भी झटका; हेनली इंडेक्स 2025 में किस देश ने किया टॉप

इस इंडेक्स में भारत 2024 में 80वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में 5 पायदान गिरकर 85वें नंबर पर पहुंच गया है। अब भारतीय नागरिक करीब 57 से 59 देशों में ही बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की नए अपडेट के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट की स्थिति और कमजोर हुई है।

क्या है गिरावट की वजह?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय पासपोर्ट के इंडेक्स में हुई गिरावट के तीन बड़े कारण हैं। कुछ देशों ने पारस्परिकता के आधार पर वीजा नियम सख्त किए हैं।

भारत की अपनी वीजा नीति भी काफी सख्त है, जिससे दूसरे देश खुली छूट देने से बचते हैं। इसके अलावा, वैश्विक कूटनीति में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जहां चीन और यूएई जैसे देश तेजी से आगे निकले हैं।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर सबसे आगे

सिंगापुर एक बार फिर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बन गया है। जापान और दक्षिण कोरिया भी शीर्ष देशों में शामिल हैं।

अमेरिका को झटका

अमेरिकी पासपोर्ट अब 12वें स्थान पर है। सख्त वीजा नियम, फीस में बढ़ोतरी और अलगाववादी नीतियों ने अमेरिका की पासपोर्ट ताकत को कमजोर किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन की साफ झलक है।