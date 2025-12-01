नूर इनायत खान: भारतीय मूल की इस ब्रिटिश जासूस ने हिला दी थी नाजियों की नींव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक छोटे और आदर्शवादी परिवार में पली बढ़ी, चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री, एक लेखक के तौर पर करियर की शुरुआत करते फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में कविताएं और बच्चों की कहानियां लिखीं। बेहद शांत और नाजुक स्वभाव की नूर इनायत खान को भी शायद पता नहीं था कि वह एक दिन तानाशाह हिटलर की सेना से लड़ेंगी।

उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की तरफ से नाजी-कब्जे वाले फ्रांस में भेजी गई पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर बनीं। अपने शांत और सीधे-सादे स्वभाव के बावजूद, नूर इनायत खान ने फ्रांसीसी प्रतिरोध में अहम भूमिका निभाई और ऐसे जरूरी संदेश भेजे जिनसे नाजी शासन को कमजोर करने में मदद मिली।

लेकिन उनकी हिम्मत की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पकड़े जाने से बचने के बाद 30 साल की नूर को आखिरकार गेस्टापो, यानी नाजी सीक्रेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 1944 में उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

आज नूर इनायत खान को कैसे किया जाता है याद? 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की वंशज नूर को फ्रांस की ओर से एक यादगार पोस्टेज स्टैम्प से सम्मानित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला के तौर पर याद किया जाता है। यह एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर उनकी निस्वार्थ सेवा को मान्यता देता है। वह युद्ध खत्म होने की 80वीं सालगिरह पर जारी किए गए स्टैम्प के एक सेट पर छपे 12 युद्ध हीरो और हीरोइन में से एक हैं।

नूर की बायोग्राफी, 'स्पाई प्रिंसेस: द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान' की लेखिका श्राबनी बसु का कहना है, "मुझे खुशी है कि फ्रांस ने नूर इनायत खान को एक पोस्टेज स्टैम्प से सम्मानित किया है, खासकर इसलिए क्योंकि यह युद्ध खत्म होने की इस अहम 80वीं सालगिरह के साथ मेल खाता है।"

उन्होंने कहा, "नूर ने फासीवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी... ब्रिटेन ने 2014 में नूर को उनके जन्म की सौवीं सालगिरह पर सम्मानित किया। अब उनके सम्मान में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने एक स्टैम्प जारी किया है। अब समय आ गया है कि भारत, जो उनके पूर्वजों का देश है, भी उन्हें एक पोस्टेज स्टैम्प से सम्मानित करे।"

नूर इनायत खान की कहानी? 1914 में रूस के शहर मॉस्को में जन्मी नूर-उन-निसा इनायत खान की विरासत और परवरिश किसी भी दूसरे एजेंट से अलग थी। उनके पिता इनायत खान, एक सूफी फकीर और संगीतकार थे। उन्होंने सूफीवाद को पश्चिम में लाने के लिए बड़ौदा छोड़ दिया था। नूर की मां अमेरिकन थीं। वह टीपू सुल्तान की परपोती थीं। स्कूल की पढ़ाई के लिए पेरिस जाने से पहले नूर ने अपने शुरुआती साल लंदन में बिताए।

उनका बचपन क्लासिकल म्यूजिक, साहित्य, आध्यात्मिक शिक्षाएं और लोकगीत में बीता। नूर की बायोग्राफी लिखने वाली बसु की अगर मानें तो वह एक अनोखी जासूस थीं जो शांत, अपने बारे में सोचने वाली और बच्चों की कहानियां लिखने वाली। सूफी रिवाज में पली बढ़ीं नूर का युद्ध के समय एक ऑपरेटर बनना लगभग नामुमकिन लग रहा था।

उन्होंने छह साल तक संगीत की पढ़ाई की, चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री ली और हिंदी भी सीखी। उनकी ख्वाहिश थी कि वह बच्चों का अखबार शुरू करें। हालांकि, 1940 में फासीवाद के बढ़ने और फ्रांस के पतन ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और नूर अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चली गईं।

जासूस बनने की कहानी यहीं पर उन्होंने ज़ुल्म के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से योगदान देने का संकल्प लिया। आध्यात्मिक परवरिश, कला की समझ और नैतिक विश्वास का यह अनोखा मेल युद्ध के दौरान नूर की हिम्मत की पहचान बना। जैसा कि 1953 में आई किताब 'मेडेलीन' (नूर का कोडनेम) के लेखक जे.ओ. फुलर ने कहा, “बचपन में भी वह हिंदू और बौद्ध धर्मग्रंथों के खजानों के साथ-साथ कुरान और बाइबिल से बहुत प्यार करती थी।”

फुलर ने कहा कि इसी आध्यात्मिक गहराई ने बाद में सबसे मुश्किल हालातों में उनकी जबरदस्त हिम्मत को बनाया। जब दूसरा विश्व युद्ध अपने अहम मोड़ पर पहुंचा तो ब्रिटेन को वायरलेस ऑपरेटरों की बहुत जरूरत थी। नूर इनायत खान 1939 में बनी ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के एक डिवीजन, विमेंस ऑक्जीलियरी एयर फोर्स (WAAF) में शामिल हुईं।

उनकी स्किल्स और फ्रेंच में उनकी अच्छी पकड़ ने जल्द ही स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव (SOE) का ध्यान खींचा। एसओई एक विंस्टन चर्चिल द्वारा बनाया गया एक गुप्त संगठन था जिसका मिशन “यूरोप में आग लगाना” था। 8 फरवरी, 1943 को, उन्हें भर्ती किया गया। उनके सिलेक्शन पर विवाद हुआ। नूर ने ट्रेनिंग के सभी जरूरी फेज पूरे नहीं किए थे और कुछ अफसरों ने सवाल उठाया कि क्या उनमें ऑपरेटिव्स से उम्मीद की जाने वाली मजबूत पर्सनैलिटी है।

चिंता यह थी कि उनके नाज़ुक नैन-नक्श और आकर्षक पर्सनैलिटी उन्हें पेरिस की गेस्टापो-कंट्रोल्ड सड़कों पर आसान टारगेट बना देगी। हालांकि, एसओई को तुरंत ऑपरेटिव्स की जरूरत थी, खासकर तब जब कई खतरनाक गिरफ्तारियों के बाद लंदन कई खास फ्रेंच सेक्टर्स में अनजान हो गया था।

नूर खान को भेजा गया फ्रांस 16 जून, 1943 को नूर को नाजी कब्जे वाले फ्रांस भेजा गया और वह इस फील्ड में तैनात होने वाली पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर बनीं। वह एक लाइसेन्डर एयरक्राफ्ट से फ्रांस पहुंचीं, जो युद्ध के दौरान घुसने के सबसे खतरनाक तरीकों में से एक था और खतरा भी आया। गेस्टापो के एक बड़े हमले में उनके लगभग पूरे नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया गया।

नूर पेरिस में बची आखिरी ऑपरेटर थीं। रेजिस्टेंस और लंदन के बीच अकेला ब्रिटिश लिंक। उस समय जब शहर मुखबिरों और जासूसों से भरा हुआ था। इतने रिस्क के बाद भी नूर ने वहीं रुकने का फैसला किया। गेस्टापो पेट्रोल को कैसे दिया चकमा? चार महीने तक नूर ने पेरिस में अकेले एसओई वायरलेस लिंक के तौर पर काम किया और जर्मन जासूसों से बचती रहीं। इस दौरान वह अपनी लगातार जगह बदलती रहीं। छत और आंगन में अपने ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया और लगातार जरूरी रिपोर्ट भेजती रहीं।

उनके ट्रांसमिशन इतने जरूरी थे कि गंभीर सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, एसओई हेडक्वार्टर ने उनसे फ्रांस में ही रहने की गुजारिश की। लेकिन नूर ने नेटवर्क को चालू रखने का पक्का इरादा करके निकलने से मना कर दिया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वह गेस्टापो पेट्रोल से बच निकलीं, जबकि जर्मन काउंटर-इंटेलिजेंस ने पकड़ने के लिए अपने सारे संसाधन लगा दिए थे।

पेरिस के रेजिस्टेंस ग्रुप में एक रहस्यमयी, अनजान महिला ऑपरेटर के बारे में अफवाहें फैलीं, जो धुएं की तरह आती और गायब हो जाती थी। लेकिन, अक्टूबर 1943 में नूर को धोखा दिया गया। धोखे का असली सोर्स अभी भी साफ नहीं है लेकिन कुछ लोग एक फ्रेंच डबल एजेंट की तरफ इशारा करते हैं तो कुछ जलने वाले जान-पहचान वाले की तरफ। इन सब के बीच सभी इस बात से सहमत हैं कि नूर का पर्दाफाश किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जिस पर उन्हें भरोसा था।

अधिकारी भी हैरान थे जब गेस्टापो ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने इतनी बेरहमी से लड़ाई की कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी कथित तौर पर हैरान रह गए। पकड़े जाने के बाद भी उनका कोडनेम, ‘मेडेलीन’, समझ से बाहर रहा और उसने कोई भी नाम, कोड या जगह बताने से इनकार कर दिया। उनसे पांच हफ्ते तक पूछताछ चली। नूर ने जेल में रहते हुए भागने की दो कोशिशें कीं लेकिन नाकाम रहीं।