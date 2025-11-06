'उसने मुझे भी मारने की धमकी दी', डांस क्लास में तीन लड़कियों के हत्यारे के पिता का खुलासा
डांस क्लास में तीन लड़कियों के हत्यारे के पिता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी बेटे ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी। इस खुलासे के बाद मामले की जांच और भी गहन हो गई है। पुलिस अब इस मामले में हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन में पिछले साल एक डांस क्लास में चाकू से हमला कर तीन लड़कियों की हत्या करने वाले हत्या के पिता ने खुलासा किया है कि उनके बेटे ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी। उन हत्याओं के बाद ब्रिटेन में भयानक दंगों को जन्म दिया।
युवक के पिता ने बताया कि उनका हिंसक बेटा अचानक गुस्से में आ जाता था और उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। पिछले साल उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड के साउथपोर्ट शहर में टेलर स्विफ्ट थीम पर आधारित एक डांस क्लास में चाकू से हमला करके उसने उसने तीन लड़कियों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद को जनवरी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी- अल्फोंस रुदाकुबाना
अल्फोंस रुदाकुबाना ने कहा कि उनके बेटा, जो उस समय 17 साल का था। रुदाकुबाना ने एक घटना को याद करते हुए कहा, वह मुझे पीटता था। उन्होंने बताया कि, उसने मुझसे धमकी भरे लहजे में कहा, "अगर तुम मुझे यहां से, इस घर से, निकालोगे तो एक दिन, एक हफ्ता, शायद एक महीना, शायद साल भी लग सकते हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा और यकीन मानिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा।"
रुदाकुबाना, जो 1994 के नरसंहार के बाद रवांडा से भागकर ब्रिटेन में बस गए थे,उन्होंने बताया कि उनके बेटे में उस समय बदलाव आया जब 2019 में चाकू रखने की बात स्वीकार करने के बाद उन्हें माध्यमिक विद्यालय से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब एक्सल ने स्कूल जाना शुरू किया, तो वह एक अच्छा लड़का था।
स्कूल से निकाले जाने के बाद वह टूट गया- अल्फोंस रुदाकुबाना
उन्होंने बताया कि जब तक उसे हमारे पास वापस भेजा गया, तब तक वह टूट चुका था, निराश था, सदमे में था, और पूरी तरह से बदल चुका था। एक्सल बाद में मुख्यधारा के स्कूलों से बाहर किए गए बच्चों के लिए एक स्कूल में गया, जिसे छात्र रेफरल इकाई के रूप में जाना जाता है।
वहां की एक टीचर ने पूछताछ में बताया था कि एक्सल से पहली मुलाकात के दौरान जब उसके माता-पिता मौजूद थे, उसने स्वीकार किया कि वह चाकू अपने पिछले स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए ले गया था।
रुदाकुबाना से बुधवार को शिक्षक के इस दावे पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया कि उस समय उन्होंने और एक्सल की मां ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
उसके व्यवहार से हम शर्मिंदा थे- रुदाकुबाना
रुदाकुबाना ने कहा, "जब उसने ऐसा कहा तो हमें बहुत दुःख हुआ।" उन्होंने आगे कहा, "हमने जो कुछ भी किया या उसके साथ जैसा व्यवहार किया, वह घर वापस आते समय हुआ।" उन्होंने कहा, "हम स्तब्ध और शर्मिंदा थे।"
रुदाकुबाना ने एक बयान में बताया कि उनके बेटे ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला किया और कभी-कभी उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें। उन्होंने कहा कि अनुशासन लागू करने का कोई भी प्रयास तनाव बढ़ा सकता है।
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अधिकार जताने के लिए और ज्यादा कोशिशें क्यों नहीं कीं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने पहले भी कोशिश की थी और वह हिंसक था।"
(समाचार एजेंसी एएफपी के इनपुट के साथ)
