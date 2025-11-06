फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 स्टार्स में थे शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई के प्रसिद्ध ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का महज 32 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके मौत की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। परिवार ने उनके इंस्टाग्राम पेज पर एक बयान जारी कर उनके निधन की जानकारी दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार ने अनुनय सूद के फैंस से इस कठिन समय में गोपनीयता का अनुरोध किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बयान में कहा गया कि हमें अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है।

परिवार ने दी अनुनय सूद के निधन की जानकारी अनुनय के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा गया कि बेहद दुख के साथ हमें अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है। इस कठिन समय में हम आपकी समझ और गोपनीयता का अनुरोध करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि निजी संपत्ति के पास भीड़ इकट्ठा करने से बचें। कृपया उनके परिवार और प्रियजनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। उनकी आत्मा को शांति मिले।

क्या थी अनुनय की आखिरी पोस्ट? बता दें कि इससे पहले बुधवार को अनुनय सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की थी। बताया जा रहा है कि अनुनय सूद की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट लास वेगास से थी।

बुधवार को शेयर की गई इस पोस्ट में उन्होंने एक कार ब्रांड इवेंट की कुछ तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपना वीकेंड दिग्गजों और ड्रीम मशीनों के बीच बिताया। आप इनमें से किसे घुमाना चाहेंगे?