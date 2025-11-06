फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 स्टार्स में थे शामिल
दुबई के प्रसिद्ध ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवार ने इंस्टाग्राम पर यह दुखद खबर साझा की और प्रशंसकों से गोपनीयता बनाए रखने का आग्रह किया। उनकी आखिरी पोस्ट लास वेगास से थी। अनुनय एक लोकप्रिय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थे, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। वह फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स में भी शामिल थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई के प्रसिद्ध ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का महज 32 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके मौत की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। परिवार ने उनके इंस्टाग्राम पेज पर एक बयान जारी कर उनके निधन की जानकारी दी है।
परिवार ने अनुनय सूद के फैंस से इस कठिन समय में गोपनीयता का अनुरोध किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बयान में कहा गया कि हमें अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है।
परिवार ने दी अनुनय सूद के निधन की जानकारी
अनुनय के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा गया कि बेहद दुख के साथ हमें अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है। इस कठिन समय में हम आपकी समझ और गोपनीयता का अनुरोध करते हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि निजी संपत्ति के पास भीड़ इकट्ठा करने से बचें। कृपया उनके परिवार और प्रियजनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। उनकी आत्मा को शांति मिले।
क्या थी अनुनय की आखिरी पोस्ट?
बता दें कि इससे पहले बुधवार को अनुनय सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की थी। बताया जा रहा है कि अनुनय सूद की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट लास वेगास से थी।
बुधवार को शेयर की गई इस पोस्ट में उन्होंने एक कार ब्रांड इवेंट की कुछ तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपना वीकेंड दिग्गजों और ड्रीम मशीनों के बीच बिताया। आप इनमें से किसे घुमाना चाहेंगे?
अनुनय सूद के बारे में जानिए
अनुनय सूद मुख्य रूप से एक ट्रैवेल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर थे। इंस्टाग्राम पर अनुनय के 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स और यूट्यूब चैनल पर 3.8 लाख सब्सक्राइबर थे। अनुनय अपनी ट्रैवेल फोटो, वीडियो और रील्स के लिए काफी फेमस थे। बता दें कि अनुनय सूद लगातार तीन वर्षों (2022-2024) तक फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की सूची में शामिल रहे।
