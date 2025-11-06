चीन-पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से सहमे लोग, पढ़ें कितनी रही तीव्रता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में गुरुवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। गुरुवार को इस्लामाबाद में 4.3 तीव्रता, काबुल में 4.4 तीव्रता और झिंजियांग में 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप आने लोगों में दहशत फैल गई और घरों से बाहर निकल आए।

चीन के झिंजियांग में भूकंप के झटके राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने गुरुवार सुबह झिंजियांग में भूकंप की सूचना दी। भूकंप की तीव्रता 4.7 रही। यह भूकंप रविवार को चीन में आए 4.9 तीव्रता के एक और भूकंप के कुछ दिनों बाद आया है। एनसीएस के अनुसार, 26 अक्टूबर का भूकंप 130 किमी की गहराई पर आया था। इससे पहले, 7 सितंबर को, चीन में 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर 4.1 तीव्रता का एक और भूकंप आया था।

अफगानिस्तान में 4.4 तीव्रता का भूकंप राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार अफगानिस्तान के काबुल में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिससे यह आफ्टरशॉक के लिए अतिसंवेदनशील है। टोलो ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि सोमवार रात उत्तरी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में बुधवार तक मरने वालों की कुल संख्या 27 हो गई है, जबकि लगभग 1,000 अन्य लोग घायल हुए हैं।

पाकिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, गुरुवार को पाकिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 240 किमी की गहराई पर आया। इससे पहले पाकिस्तान में 160 किमी की गहराई पर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे पहले 24 अक्टूबर को, 3.7 तीव्रता का एक और भूकंप इस क्षेत्र में 10 किमी की उथली गहराई पर आया था, जिससे यह क्षेत्र आफ्टरशॉक के लिए अतिसंवेदनशील हो गया था।

पाकिस्तान दुनिया के भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है, जहां कई बड़े भ्रंश स्थित हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे प्रांत यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं, जबकि सिंध और पंजाब भारतीय प्लेट के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, जिससे यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं।

उथले भूकंप गहरे भूकंपों की तुलना में खतरनाक उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन का कंपन अधिक होता है और संरचनाओं को अधिक नुकसान और अधिक हताहत होने की संभावना होती है।