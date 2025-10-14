Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चीन में लगे भूकंप के झटके, 10 KM की गहराई पर रहा केंद्र; कितनी थी तीव्रता?

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:56 PM (IST)

    चीन के झिंजियांग में मंगलवार सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप सुबह 8:45 बजे आया और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। उथले भूकंप गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनसे जमीन का कंपन अधिक होता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चीन में लगे भूकंप के झटके, 10 KM की गहराई पर रहा केंद्र। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के झिंजियांग में मंगलवार सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद लोगों में दहशत फैल गई और वह घरों से बाहर निकल आए।

    जानकारी के मुताबिक, भूकंप सुबह 8:45 बजे आया। भकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने दी।

    उथले भूकंप गहरे भूकंपों की तुलना में ज्यादा खतरनाक

    उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से आने वाली भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन का कंपन ज्यादा होता है और इमारतों को ज्यादा नुकसान और ज्यादा हताहत होने की संभावना होती है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें