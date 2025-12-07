ब्रिटिश स्टार ह्यूग ग्रांट ने कहा- वह आधे भारतीय; बताया इंडिया में हुआ था पिता का जन्म
ब्रिटिश अभिनेता ह्यूग ग्रांट ने कहा कि उनके पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 1988 ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश स्टार ह्यूग ग्रांट ने शनिवार को कहा कि उनके पिता का जन्म भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने मजाक में कहा कि यह उन्हें आधा भारतीय बनाता है।
फोर वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल, नाटिंग हिल और लव एक्चुअली जैसी रोमांटिक फिल्मों के लिए मशहूर ब्रिटिश स्टार एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 65 वर्षीय ग्रांट ने कहा, "मेरे पिता एक सैनिक थे। उनका जन्म भारत में हुआ था। मुझे उनका जन्म प्रमाण पत्र ढूंढ़ना पड़ा और यह वाकई बहुत मुश्किल था। वह भारत के उत्तर में कहीं एक छोटे से कस्बे का हिस्सा था। शायद वह अब पाकिस्तान में हो सकता है।"
कब पहली बार भारत आए थे ग्रांट
ग्रांट ने 1988 में अपनी पहली भारत यात्रा को भी याद किया, जब वे कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में ''ला नुइट बंगाली'' (द बंगाली नाइट) की शू¨टग के लिए आए थे। उन्होंने कहा, ''मैंने 1988 में कोलकाता में एक बहुत ही कलात्मक फिल्म, फ्रेंच, 'ला नुइट बंगाली' की शूटिंग की थी। मुझे कोलकाता में रहने में बहुत आनंद आया।''
