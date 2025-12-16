तेज हवा चली और मुंह में घुस गया पत्ता, थूकते ही बुजुर्ग पर लगा 30 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड में 86 साल के एक बुजुर्ग को सिर्फ एक पत्ता थूकने के लिए करीब 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया गया। यह पत्ता हवा से उनके मुंह में उड़कर आ गया था और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यह मामला इतना अजीब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग अधिकारियों की सख्ती पर सवाल उठा रहे हैं।

रॉय मार्श नाम के इस बुजुर्ग को लिंकनशायर के स्केगनेस इलाके में यह जुर्माना देना पड़ा। वे जॉगिंग पर थे और बोइटिंग लेक के पास आराम कर रहे थे। अचानक तेज हवा चली और एक बड़ा पत्ता उनके मुंह में घुस गया। उन्होंने उसे तुरंत थूक दिया।

30 हजार रुपये का जुर्माना बीबीसी ने रॉय मार्श के हवाले से बताया, "मैं वहां बैठा था, तभी तेज हवा ने एक बड़ा रीड (पत्ता) मेरे मुंह में उड़ा दिया। मैंने उसे थूक दिया और जैसे ही उठकर चलने लगा, दो अधिकारी मेरे पास आ गए।"