एलन मस्क ने रचा इतिहास, 600 अरब डॉलर संपत्ति वाले दुनिया के पहले इंसान बने
एलन मस्क ने इतिहास रच दिया है। उनकी संपत्ति 600 अरब डॉलर को पार कर गई है, जो अब 677 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। यह उछाल मुख्य रूप से स्पेसएक्स की वजह स ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क ने इतिहास रच दिया है। सोमवार को उनकी कुल संपत्ति 600 अरब डॉलर को पार कर गई और फोर्ब्स के अनुसार अब यह करीब 677 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। कोई इंसान पहले कभी इतना अमीर नहीं हुआ था। यह उछाल मुख्य रूप से उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की वजह से आया है।
स्पेसएक्स की वैल्यूएशन हाल ही में 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। कंपनी अगले साल पब्लिक होने की तैयारी कर रही है। मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 42 फीसदी हिस्सेदारी है, जिससे सिर्फ इस वैल्यूएशन बढ़ोतरी से उनकी संपत्ति में 168 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
अक्टूबर में ही वे 500 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब यह नया रिकॉर्ड उनके लिए एक और बड़ी उपलब्धि है।
स्पेसएक्स की होगी लिस्टिंग
स्पेसएक्स की यह नई वैल्यूएशन एक टेंडर ऑफर से आई है, जो अगस्त में 400 अरब डॉलर से दोगुनी हो गई। कंपनी 2026 में आईपीओ लाने की योजना बना रही है, जो इतिहास की सबसे बड़ी लिस्टिंग हो सकती है।
मस्क(Elon Musk) की इस हिस्सेदारी ने उनकी संपत्ति को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया। फोर्ब्स का कहना है कि दोपहर 12 बजे तक उनकी नेट वर्थ 677 अरब डॉलर थी।
इसके अलावा, मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भी उनकी संपत्ति बढ़ाने में मदद की है। टेस्ला के शेयर इस साल अब तक 13 फीसदी ऊपर हैं, भले ही कंपनी की बिक्री में कुछ गिरावट आई हो।
मस्क के पास टेस्ला में करीब 12 फीसदी हिस्सा है। सोमवार को शेयर करीब 4 फीसदी चढ़ गए, क्योंकि मस्क ने बताया कि कंपनी रोबोटैक्सी का टेस्ट कर रही है, जिसमें आगे की सीट पर सेफ्टी मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ रही है।
टेस्ला का नया पे पैकेज
नवंबर में टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने मस्क के लिए एक ट्रिलियन डॉलर का पे प्लान मंजूर किया। यह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा पे पैकेज है।
निवेशकों ने मस्क के विजन को समर्थन दिया, जिसमें टेस्ला को सिर्फ ईवी कंपनी से आगे एआई और रोबोटिक्स की दिग्गज बनाने की योजना है। यह फैसला मस्क की संपत्ति को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेगा।
मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 15 अरब डॉलर की नई फंडिंग जुटाने की बातचीत में है। इससे कंपनी की वैल्यूएशन 230 अरब डॉलर हो जाएगी। यह मस्क के कारोबारी साम्राज्य को और विस्तार देगा।
मस्क ने दी प्रतिक्रिया?
मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और xAI ने इस खबर पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन निवेशक और बाजार उत्साहित हैं।
मस्क की संपत्ति अब दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति से सैकड़ों अरब डॉलर आगे है। वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं।
