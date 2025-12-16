एलन मस्क ने रचा इतिहास, 600 अरब डॉलर संपत्ति वाले दुनिया के पहले इंसान बने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क ने इतिहास रच दिया है। सोमवार को उनकी कुल संपत्ति 600 अरब डॉलर को पार कर गई और फोर्ब्स के अनुसार अब यह करीब 677 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। कोई इंसान पहले कभी इतना अमीर नहीं हुआ था। यह उछाल मुख्य रूप से उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की वजह से आया है।

स्पेसएक्स की वैल्यूएशन हाल ही में 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। कंपनी अगले साल पब्लिक होने की तैयारी कर रही है। मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 42 फीसदी हिस्सेदारी है, जिससे सिर्फ इस वैल्यूएशन बढ़ोतरी से उनकी संपत्ति में 168 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।

अक्टूबर में ही वे 500 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब यह नया रिकॉर्ड उनके लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। स्पेसएक्स की होगी लिस्टिंग स्पेसएक्स की यह नई वैल्यूएशन एक टेंडर ऑफर से आई है, जो अगस्त में 400 अरब डॉलर से दोगुनी हो गई। कंपनी 2026 में आईपीओ लाने की योजना बना रही है, जो इतिहास की सबसे बड़ी लिस्टिंग हो सकती है।

मस्क(Elon Musk) की इस हिस्सेदारी ने उनकी संपत्ति को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया। फोर्ब्स का कहना है कि दोपहर 12 बजे तक उनकी नेट वर्थ 677 अरब डॉलर थी। इसके अलावा, मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भी उनकी संपत्ति बढ़ाने में मदद की है। टेस्ला के शेयर इस साल अब तक 13 फीसदी ऊपर हैं, भले ही कंपनी की बिक्री में कुछ गिरावट आई हो। मस्क के पास टेस्ला में करीब 12 फीसदी हिस्सा है। सोमवार को शेयर करीब 4 फीसदी चढ़ गए, क्योंकि मस्क ने बताया कि कंपनी रोबोटैक्सी का टेस्ट कर रही है, जिसमें आगे की सीट पर सेफ्टी मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ रही है।