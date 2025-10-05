जमीन से 400 फीट ऊपर था Air India का विमान, अचानक खुला RAT और फिर मच गई अफरा-तफरी

शनिवार को एअर इंडिया के एक बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में लैंडिंग से पहले तकनीकी गड़बड़ी आई। विमान की रैम एयर टरबाइन अपने आप सक्रिय हो गई जबकि विमान बर्मिंघम हवाई अड्डे से 400 फीट ऊपर था। विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित रहे। जांच में पाया गया कि सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रॉलिक सिस्टम सामान्य थे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया के एक बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में शनिवार को लैंडिंग से ठीक पहले एक तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। विमान की रैम एयर टरबाइन (RAT), जो एक आपातकालीन ऊर्जा प्रणाली होती है वो अपने आप ही सक्रिय हो गई।

यह घटना उस वक्त हुई जब विमान बर्मिंघम हवाई अड्डे से सिर्फ 400 फीट ऊपर था। सौभाग्य से विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित रहे। बता दें, एअर इंडिया की फ्लाइट AI117 जो अमृतसर से 4 अक्टूबर को दोपहर 12.52 बजे बर्मिंघम के लिए उड़ान भरी थी, उसने शाम 7.07 बजे लैंड किया।

कैसे खुल गई RAT? लैंडिंग के कुछ सेकेंड पहले ही पायलट ने देखा कि विमान की RAT अपने आप ही खुल गई। यह उपकरण तभी खुलता है जब विमान को बिजली या हाइड्रॉलिक सिस्टम में पूरी तरह फेल्योर महसूस होता है। हालांकि, जांच में पाया गया कि सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रॉलिक सिस्टम सामान्य थे। यानी विमान के सेंसर ने शायद गलत संकेत भेजा था। इसे 'सिस्टम एनोमली' कहा जा रहा है।

इस घटना के बाद एअर इंडिया ने बयान जारी कर कहा, "AI117 की उड़ान के दौरान लैंडिंग से पहले रैम एयर टरबाइन के खुलने का पता चला। सभी सिस्टम सामान्य थे और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की। विमान को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। इसकी वजह से वापसी की फ्लाइट AI114 को रद कर दिया गया। यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं।"