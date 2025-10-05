Language
    Video: फ्लाइट टिकट में लगा 'CUTE चार्ज', किराया देखकर चकराया मोनाली ठाकुर का दिमाग; सिंगर ने शेयर किया मजेदार वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    सिंगर मोनाली ठाकुर ने इंडिगो की वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करते समय एक अनोखा अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि 15% डिस्काउंट लगाने पर टिकट सस्ता होने की बजाय और महंगा हो गया किराया 7272 रुपये से बढ़कर 7371 रुपये हो गया। मोनाली ने मजाकिया अंदाज में CUTE चार्ज को लेकर भी सवाल उठाए।

    किराया देखकर चकराया मोनाली ठाकुर का दिमाग (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर मोनाली ठाकुर ने हाल ही में इंडिगो की वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करते हुए एक मजेदार और अजीब अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अक्सर यात्रियों को टिकट की असली कीमत में छिपे हुए चार्जेस (जैसे बैगेज फीस, फ्यूल सरचार्ज और सर्विस फीस) देखकर हैरानी होती है।

    लेकिन मोनाली के साथ तो कुछ और ही हो गया, क्योंकि डिस्काउंट लगाने पर टिकट सस्ता नहीं बल्कि और महंगा हो गया। उन्होंने बताया कि इंडिगो की वेबसाइट पर एक ऑफर चल रहा था, 15% डिस्काउंट (5 हजार से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 2 हजार तक की छूट)। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिस्काउंट कोड लगाया उनका किराया 7272 रुपये से बढ़कर 7371 रुपये हो गया।

    मोनाली ने शेयर किया वीडियो

    इसके बाद मोनाली ठाकुर ने हंसते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, "15% मुझ पर ही चार्ज लगा दिया क्या? क्या अपने ऊपर ही डिस्काउंट कोड दे रहे थे?" वीडियो में वे खुद पर हंसती नजर आईं और पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा- 'वाह'।

    मोनाली ने आगे मजाक करते हुए पूछा, "ये 'CUTE चार्ज' क्या होता है? क्या मेरे क्यूट होने का चार्ज है? सिर्फ 50 रुपये...क्या मैं इतनी ही क्यूट हूं?" उनका यह मजाकिया अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। देखते ही देखते उनका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें यूजर्स के मजेदार कमेंट्स का भरमार लग गया है।

    क्या है 'CUTE चार्ज'?

    बता दें, CUTE यानी कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट चार्ज होता है। यह एक तरह की एयरपोर्ट सर्विस फीस है, जो यात्रियों से मेटल डिटेक्टर, एस्केलेटर और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल के लिए ली जाती है।

