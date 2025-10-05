Video: फ्लाइट टिकट में लगा 'CUTE चार्ज', किराया देखकर चकराया मोनाली ठाकुर का दिमाग; सिंगर ने शेयर किया मजेदार वीडियो

सिंगर मोनाली ठाकुर ने इंडिगो की वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करते समय एक अनोखा अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि 15% डिस्काउंट लगाने पर टिकट सस्ता होने की बजाय और महंगा हो गया किराया 7272 रुपये से बढ़कर 7371 रुपये हो गया। मोनाली ने मजाकिया अंदाज में CUTE चार्ज को लेकर भी सवाल उठाए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर मोनाली ठाकुर ने हाल ही में इंडिगो की वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करते हुए एक मजेदार और अजीब अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अक्सर यात्रियों को टिकट की असली कीमत में छिपे हुए चार्जेस (जैसे बैगेज फीस, फ्यूल सरचार्ज और सर्विस फीस) देखकर हैरानी होती है।

लेकिन मोनाली के साथ तो कुछ और ही हो गया, क्योंकि डिस्काउंट लगाने पर टिकट सस्ता नहीं बल्कि और महंगा हो गया। उन्होंने बताया कि इंडिगो की वेबसाइट पर एक ऑफर चल रहा था, 15% डिस्काउंट (5 हजार से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 2 हजार तक की छूट)। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिस्काउंट कोड लगाया उनका किराया 7272 रुपये से बढ़कर 7371 रुपये हो गया।