'आपने दिल जीत लिया...', शिवराज सिंह चौहान की 'खास उड़ान', फ्लाइट के को-पायलट को देखकर रह गए दंग

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पटना से दिल्ली की उड़ान यादगार रही क्योंकि को-पायलट भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी थे। शिवराज ने सोशल मीडिया पर अनुभव साझा किया रूडी के मिलनसार स्वभाव और यात्रियों से जुड़ने के तरीके की सराहना की। रूडी ने उड़ान में घोषणा करते हुए वाराणसी प्रयागराज और लखनऊ के दृश्यों का वर्णन किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पटना से दिल्ली की फ्लाइट यात्रा बेहद यादगार बन गई। वजह न कोई खराब मौसम थी और न देरी, बल्कि इस उड़ान के को-पायलट थे भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी।

शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना यह अनुभव साझा करते हुए लिखा, "रूडी जी की मिलनसारिता, बातचीत का अंदाज और यात्रियों से जुड़ने का तरीका इस सफर को अविस्मरणीय बना गया।" रूडी की तारीफ में शिवराज के शब्द केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "राजीव जी आज आपने हमारा दिल जीत लिया...पटना से दिल्ली की यह उड़ान मेरे लिए अविस्मरणीय रही, क्योंकि इसके को-पायलट मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ नेता और छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी थे।" उन्होंने दोनों की साथ ली गई तस्वीरें और एक हैंडरिटन नोट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने रूडी की तारीफ की।

राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया...



आज पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रही, क्योंकि इस फ्लाइट के सह-कैप्टन थे मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ राजनेता और छपरा सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी।



आज आपने यात्रियों को जिस रोचक अंदाज में सरल भाषा के साथ यात्रा से जुड़ी… pic.twitter.com/W6VQJZ7yk8 — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 4, 2025 राजीव प्रताप रूडी का अनोखा अंदाज उड़ान के दौरान राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों के लिए एक घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा, "आज पटना के आसमान में बादल छाए हैं और कल से बारिश जारी है। इन बादलों और हल्की फुहारों के बीच हम दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। रास्ते में वाराणसी ऊपर से दिखेगा, बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ। गंगा-यमुना के दर्शन करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और अगर उतरते वक्त बादल न हो तो नोएडा की ऊंची इमारतों की रोशनी भी दिखेगी।"

सवर्ण समाज की आवाज बने रूडी बता दें, राजीव प्रताप रूडी बिहार से चार बार सांसद रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने NDTV से बात करते हुए कहा था कि वे राज्य में अनदेखी किए जा रहे सवर्ण समाज की आवाज बन गए हैं।