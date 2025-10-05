Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आपने दिल जीत लिया...', शिवराज सिंह चौहान की 'खास उड़ान', फ्लाइट के को-पायलट को देखकर रह गए दंग

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पटना से दिल्ली की उड़ान यादगार रही क्योंकि को-पायलट भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी थे। शिवराज ने सोशल मीडिया पर अनुभव साझा किया रूडी के मिलनसार स्वभाव और यात्रियों से जुड़ने के तरीके की सराहना की। रूडी ने उड़ान में घोषणा करते हुए वाराणसी प्रयागराज और लखनऊ के दृश्यों का वर्णन किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की यादगार उड़ान (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पटना से दिल्ली की फ्लाइट यात्रा बेहद यादगार बन गई। वजह न कोई खराब मौसम थी और न देरी, बल्कि इस उड़ान के को-पायलट थे भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना यह अनुभव साझा करते हुए लिखा, "रूडी जी की मिलनसारिता, बातचीत का अंदाज और यात्रियों से जुड़ने का तरीका इस सफर को अविस्मरणीय बना गया।"

    रूडी की तारीफ में शिवराज के शब्द

    केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "राजीव जी आज आपने हमारा दिल जीत लिया...पटना से दिल्ली की यह उड़ान मेरे लिए अविस्मरणीय रही, क्योंकि इसके को-पायलट मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ नेता और छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी थे।" उन्होंने दोनों की साथ ली गई तस्वीरें और एक हैंडरिटन नोट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने रूडी की तारीफ की।

    राजीव प्रताप रूडी का अनोखा अंदाज

    उड़ान के दौरान राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों के लिए एक घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा, "आज पटना के आसमान में बादल छाए हैं और कल से बारिश जारी है। इन बादलों और हल्की फुहारों के बीच हम दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। रास्ते में वाराणसी ऊपर से दिखेगा, बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ। गंगा-यमुना के दर्शन करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और अगर उतरते वक्त बादल न हो तो नोएडा की ऊंची इमारतों की रोशनी भी दिखेगी।"

    सवर्ण समाज की आवाज बने रूडी

    बता दें, राजीव प्रताप रूडी बिहार से चार बार सांसद रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने NDTV से बात करते हुए कहा था कि वे राज्य में अनदेखी किए जा रहे सवर्ण समाज की आवाज बन गए हैं।

    रूडी ने कहा, "राजपूत और अन्य सवर्ण समाज को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। उन्हें अब एकजुट होना होगा।" इसके लिए उन्होंने 'संगा यात्रा' की शुरुआत भी की है, जो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह (राणा सांगा) के नाम पर रखी गई है। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के सभी सवर्ण समाज को जोड़ना है।

    कर्नाटक: जातीय जनगणना में नहीं पूछे जाएंगे ये सवाल, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान