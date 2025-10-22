'क्या पुतिन मानेंगे?', ट्रंप की शांति योजना समझौते पर जेलेंस्की के सवाल; यूक्रेनी राष्ट्रपति ने US प्रेसिडेंट का किया समर्थन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव से सहमत हैं, जिसमें कहा गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में वर्तमान मोर्चा (फ्रेंटलाइन) को ही बातचीत की शुरुआत का आधार बनाया जाए।

हालांकि, जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्हें शक है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन इस प्रस्ताव को मानेंगे। ओस्लो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा, "ट्रंप ने प्रस्ताव दिया जहां हम हैं वहीं रहें और बातचीत शुरू करें।"

क्या है ट्रंप की मंशा ? जेलेंस्की ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह एक अच्छा समझौता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि पुतिन इसे स्वीकार करेंगे।" उन्होंने बताया कि उन्होंने यह बात खुद ट्रंप से भी की थी।