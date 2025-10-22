'पाकिस्तान से युद्ध...', PM मोदी से फोन पर बातचीत के बाद बदले ट्रंप के सुर

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में यह एक सामान्य बात हो गई है। पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेन्द्र मोदी के बीच टेलीफोन पर बात होती है। इसके बाद ट्रंप की तरफ से प्रेस कांफ्रेंस में इस बातचीत को लेकर कई तरह के दावे किये जाते हैं और फिर भारत इन दावों को खारिज कर देता है।

ऐसा पिछले हफ्ते 16 अक्टूबर को भी हुआ जब ट्रंप ने कहा कि मोदी ने उनसे वादा किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को दीवाली के अवसर फिर से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी से पाकिस्तान से युद्ध नहीं करने पर चर्चा हुई है।

भारत ने ट्रंप के दावे को किया खारिज भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बार भी ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते तो भारत ने दोनों नेताओं के बीच किसी तरह की वार्ता के दावे को ही खारिज कर दिया था।

भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही एक दूसरे से बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी देश भी है। पिछले ढाई दशक से अमेरिका का हर राष्ट्रपति भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश करता दिखा है। जबकि ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में रूस से तेल खरीद और शुल्कों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव है।

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच लगातार हो रही बातचीत ऐसे में मोदी और ट्रंप के बीच लगातार बातचीत भी हो रही है ताकि संबंधों को सहज किया जा सके। पिछले तीन हफ्तों में इनके बीच दो बार बातचीत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। पहली बार नौ अक्टूबर को गाजा शांति समझौते की घोषणा के समय बात हुई थी और दूसरी 21 अक्टूबर को दीवाली के अवसर पर।

ट्रंप ने 16 अक्टूबर को दावा किया था कि उनकी मोदी से बात हुई थी जिस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा था कि, “मेरी जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है।”

राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 अक्टूबर को व्हाईट हाउस में दीवाली त्योहार पर एक आयोजन किया। इसमें अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा, अमेरिका के भारत में नये राजदूत सार्जियो गोर, फेडरेल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन के निदेशक काश पटेल समेत अमेरिकी कंपनियों के शीर्ष पदों पर बैठे कई भारतीय मूल के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

ट्रंप का दावा इसमें ट्रंप ने कहा कि, मैं भारत के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आज आपके प्रधानमंत्री से बात की। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार के बारे में बात की... वह इसमें बहुत रुचि रखते हैं। हालांकि, हमने कुछ समय पहले यह भी बात की है कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध न हो। इसमें कारोबार शामिल है, इसलिए मैं बात कर सका। और अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं है। यह बहुत ही अच्छी बात है। वह एक महान व्यक्ति हैं, और वर्षों से मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। कुछ ही पलों में, हम दीया जलाएंगे, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत, अज्ञानता पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है।”

इसके बाद पीएम मोदी का एक ट्विट आया जिसमें कहा गया है कि, “माननीय राष्ट्रपति आपके फोन व गर्मजोशी से भरे शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारे दोनों लोकतांत्रिक देश पूरी दुनिया को उम्मीदों से रौशन करते रहें और हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहें।”

' पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी और ट्रंप की नहीं हुई कोई बात ' साफ है कि इसमें दोनों नेताओं के बीच होने वाली वार्ता के मुद्दों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस बारे में पूछने पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधीकारी ने बताया कि, “भारत और पाकिस्तान को लेकर मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है।” वैसे ट्रंप ने भारत व रूस के बीच तेल कारोबार पर बातचीत होने की भी बात कही है। लेकिन उनका स्वर इस बार बदला हुआ है।