    यूक्रेन को मिलेगी टॉमहॉक मिसाइल, अमेरिका बना रहा है ये प्लान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:07 PM (IST)

    अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार करने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से यूरोपीय देशों को ये मिसाइलें बेचने का अनुरोध किया है ताकि वे यूक्रेन को भेज सकें। टॉमहॉक मिसाइलों की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है जिससे मास्को भी यूक्रेन के हथियारों की पहुंच में आ जाएगा।

    यूक्रेन को मिलेगी टॉमहॉक मिसाइल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि वह यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम टामहाक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने के अपने प्रयासों के लिए यूक्रेन की ओर से इसकी मांग की जा रही है।

    यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से उन यूरोपीय देशों को टामहाक मिसाइलें बेचने का अनुरोध किया है जो उन्हें यूक्रेन भेजेंगे। वेंस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सौदे को अनुमति देने या न देने का अंतिम निर्णय लेंगे। वेंस ने कहा, ''हम निश्चित रूप से यूरोपीय देशों के कई अनुरोधों पर विचार कर रहे हैं।''

    टामहाक मिसाइलों की मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर है। अगर कीव को ये मिसाइलें मिल जाती हैं तो मास्को यूक्रेन के हथियारों की पहुंच में आ जाएगा। रूस निश्चित रूप से इस कदम को यूक्रेन में युद्ध को बढ़ाने के रूप में देखेगा। ट्रंप ने पहले यूक्रेन के लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल के अनुरोध को ठुकरा दिया था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा शांति समझौते पर पहुंचने से इन्कार करने से वे निराश हो गए हैं।

    यूक्रेन में अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलाग ने कहा कि ट्रंप ने संकेत दिया है कि कीव अब रूस पर लंबी दूरी से हमले कर सकेगा। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो कहा है और उपराष्ट्रपति वेंस ने जो कहा है, उसे पढ़कर जवाब हां है। अंदर तक वार करने की क्षमता का इस्तेमाल करें।''

    सवाल यह है कि टामहाक के लिए टारगेट कौन तय करेगा

    रूसवेंस की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने कहा, ''सवाल पहले की तरह यह है कि इन मिसाइलों को कौन दाग सकता है। क्या केवल यूक्रेनी सैनिक इन्हें दागेंगे या अमेरिकी सैनिकों को ऐसा करना होगा। इन मिसाइलों का लक्ष्य कौन निर्धारण करेगा। क्या अमेरिका टारगेट के लिए डाटा साझा करेगा।'' किसी भी स्थिति में टामहाक कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएगा। कोई जादुई हथियार नहीं है। चाहे टामहाक हों या अन्य मिसाइलें, वे स्थिति को नहीं बदल पाएंगी।

    मोल्दोवा की ईयू समर्थक पार्टी ने जीता चुनाव

    मोल्दोवा की ईयू समर्थक सत्तारूढ़ पार्टी ने संसदीय चुनाव में रूसी समर्थक प्रतिद्वंद्वी पर जीत हासिल की है, जिससे देश के यूरोपीय संघ में शामिल होने और मास्को के प्रभाव क्षेत्र से अलग होने के प्रयास को बढ़ावा मिला है। माइआ सैंडु ने कहा, ''यह सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है। यह मोल्दोवा की जीत है। यूरोपीय रास्ता ही हमारी आगे बढ़ने का रास्ता है।''

