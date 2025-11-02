Language
    यूक्रेन ने रूस के तुआपेसे तेल बंदरगाह पर ड्रोन से बोला हमला, दो जहाज क्षतिग्रस्त

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    यूक्रेन ने रूस के काला सागर में स्थित तुआपेसे तेल बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया, जिससे दो जहाज क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले से बंदरगाह पर आग लग गई। रूसी अधिकारियों ने कहा कि हमले में इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। रूस ने दावा किया कि उसने 283 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए।

    यूक्रेन किया ड्रोन हमला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन ने रविवार को रूस के काला सागर में स्थित एक महत्वपूर्ण तेल बंदरगाह को निशाना बनाया। हमले में तुआपेसे तेल बंदरगाह पर आग लग गई और दो जहाज क्षतिग्रस्त हो गया।

    तुआपेसे संयंत्र की प्रतिदिन 240,000 बैरल तेल प्रसंस्करण क्षमता है। यह मुख्य रूप से चीन, मलेशिया, सिंगापुर और तुर्किये को आपूर्ति करता है। यूक्रेन कई महीनों से रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के प्रयास में तेल रिफाइनरियों, डिपो और पाइपलाइनों पर हमले कर रहा है।

    इमारतों और बुनियादी ढांचे को पहुंचा नुकसान

    टेलीग्राम समाचार चैनलों पर प्रसारित फुटेज में रात में एक टर्मिनल और एक टैंकर में आग लगती दिखाई दे रही है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि काला सागर के सबसे बड़े तेल टर्मिनलों में से एक तुआपेसे पर हुए हमले में दो विदेशी जहाज क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे आग लग गई। क्रास्नोडार क्षेत्र के आपातकालीन परिचालन मुख्यालय ने कहा कि चालक दल में से कोई हताहत नहीं हुआ है और आग बुझा दी गई है, लेकिन टर्मिनल की इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

    रूस ने 283 यूक्रेनी ड्रोन किए तबाह

    रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वायु रक्षा इकाइयों ने 283 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। कीव का कहना है कि रूसी ऊर्जा अवसंरचना पर उसके ड्रोन हमले उसके पावर ग्रिड पर रूसी हमलों का बदला है। रूस यूक्रेन की बिजली और ताप प्रणालियों पर हमला कर रहा है। रूस ने तर्क दिया है कि ऐसा नागरिक अवसंरचना एक वैध लक्ष्य है, क्योंकि यह यूक्रेन के युद्ध प्रयासों में सहायक है।

    यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्र जोपोरिजिया पर रूस के रात भर के हवाई हमले के बाद 60,000 लोग बिजली आपूर्ति से वंचित हो गए, जबकि ओडेसा के दक्षिणी क्षेत्र में दो लोग मारे गए।

