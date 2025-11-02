रूस ने पानी में उतारा प्रलयकारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी, मिटा सकता है एक पूरा देश

रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुनिया के महासागरों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी यह पनडुब्बी

विभिन्न उद्देश्यों के लिए नौसेना के मिशनों को पूरा करने में सक्षम है आधुनिक हथियारों और रोबोटिक उपकरणों से लैस यह पनडुब्बी

खबरोस्क पनडुब्बी को रुबिन, सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो आफ मरीन इंजीनियरिंग ने किया है डिजाइन

रूस ने पिछले सप्ताह किया था पोसाईडन का परीक्षण

रूस ने पिछले सप्ताह परमाणु ऊर्जा से संचालित पोसाईडन अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण किया था।

कोमर्सेंट अखबार के मुताबिक पोसाईडन पनडुब्बियों और आधुनिक तारपीडो की गति से परे जाकर काम करने में सक्षम है।

यह पानी के भीतर 10 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मनों के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए काल बनेगा। इसे ट्रैक कर पाना लगभग असंभव है ।

परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण इसकी गति और दूरी तय करने की क्षमता परंपरागत तारपीडो और ड्रोन से अधिक होगी।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पोसाईडन के सफल परीक्षण की घोषणा की।

इसे समुद्र के भीतर एक पनडुब्बी से छोड़ा गया था और इसने निर्धारित समय और दूरी पर टारगेट को हिट किया।

इसका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसी सामरिक पनडुब्बी के रिएक्टर से 100 गुना छोटा है।