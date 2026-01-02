Language
    नववर्ष का जश्न मना रहे लोगों पर यूक्रेन का हमला, 24 लोगों की मौत; रूस ने आतंकी घटना बताया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:23 AM (IST)

    रूस के कब्जे वाले खेरसान के एक गांव पर बुधवार-गुरुवार रात यूक्रेन के ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए हैं। यह हमला तब हुआ जब गांव में स्थित होटल और उससे ...और पढ़ें

    नववर्ष का जश्न मना रहे लोगों पर यूक्रेन का हमला, 24 लोगों की मौत

    रॉयटर, मॉस्को। रूस के कब्जे वाले खेरसान के एक गांव पर बुधवार-गुरुवार रात यूक्रेन के ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए हैं। यह हमला तब हुआ जब गांव में स्थित होटल और उससे जुड़े कैफे में आसपास के लोग नववर्ष का जश्न मना रहे थे।

    जबकि यूक्रेनी सेना ने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर हमले कर निर्दोष लोगों को मार रही है, ताजा हमला भी उनमें से एक है। लेकिन इस खास हमले के बारे में समाचार एजेंसी के पूछे सवाल का यूक्रेनी सेना ने कोई जवाब नहीं दिया है।

    रूस के नियंत्रण वाले खेरसान क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने यूक्रेनी ड्रोन हमले के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे यूक्रेन का आतंकी हमला करार देते हुए उसकी निंदा की।

    गवर्नर साल्दो द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराई गई तस्वीरों में हमले से जल रही होटल की इमारत दिखाई दे रही है और उसकी जमीन पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में एक व्यक्ति का शव भी दिखाई दे रहा है।

    रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेनी हमले 24 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हुए हैं। प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि ग्रामीण इलाके के होटल में हुआ यह हमला पूर्व नियोजित था क्योंकि उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग खास मौकों पर ही एकत्रित होते हैं।

    खेरसान का यह हिस्सा उन चार क्षेत्रों में शामिल है जिन पर रूस ने 2022 में युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था और उसके बाद उन्हें रूसी संघ में विलय करने की घोषणा की थी।

    यूक्रेन ने नववर्ष शुरू होने की रात रूस में सैकड़ों हमलावर ड्रोन भेजे थे, इनमें से 168 को आकाश में ही नष्ट कर दिया। इनमें से पांच मास्को के नजदीक नष्ट किए गए। 