रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई हमला, 4 लोगों की मौत; 20 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन पर शुक्रवार-शनिवार रात रूस के हवाई हमले में चार लोग मारे गए और 20 घायल हुए। इनमें से राजधानी कीव में दो लोग मारे गए और 13 घायल हुए। रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सहयोगी पश्चिमी देशों से एक बार फिर अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टमों की मांग की है।
कीव के मेयर विताली क्लित्सको ने बताया है कि राजधानी पर बैलेस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। इन हमलों से एक भवन में भीषण आग लग गई लेकिन उसमें किसी के न होने से कोई जनहानि नहीं हुई। पूर्व के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में रूसी हमले में दो लोगों की मौत हुई और सात घायल हुए। यहां पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कई भवनों और रिहयशी मकानों को नुकसान हुआ है।
रूस ने नौ मिसाइलों और 62 ड्रोन से किया हमला
यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि रूस ने नौ मिसाइलों और 62 ड्रोन से हमला किया था जिनमें से ज्यादातर को आकाश में ही नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने भी बीती रात रूस पर ड्रोन से हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 121 को आकाश में ही नष्ट कर दिया गया। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन में वह मददगार देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध करेंगे।
अमेरिका पहुंचे पुतिन के विशेष दूत
आर्थिक संबंधों के विकास के लिए अमेरिका पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव ने कहा कि बुडापेस्ट में पुतिन और ट्रंप की प्रस्तावित वार्ता रद नहीं हुई है, वह आने वाले समय में हो सकती है। कहा, हम कूटनीतिक प्रयास से यूक्रेन समस्या के निदान के करीब हैं, आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। इस सिलसिले में जल्द ही दिमित्रिएव की राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकाफ से मुलाकात होगी।
