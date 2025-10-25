कनाडा के टीवी विज्ञापन से भड़के ट्रंप, बोले- मैं उनसे ज्यादा गंदा खेल सकता हूं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एशिया की यात्रा पर रवाना होने से पहले संकेत दिया कि उनकी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलने की कोई योजना नहीं है। ट्रंप और कार्नी कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ कनाडा में दिखाए जाने वाले विज्ञापन की आलोचना करते हुए कहा, ''उन्होंने जो किया वह बेईमानी है। यह गंदा खेल है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा गंदा खेल सकता हूं। मैंने सुना है कि वे विज्ञापन हटा रहे हैं। वे इसे आज रात ही हटा सकते थे।''

कनाडा में टीवी पर दिखाया विज्ञापन ट्रंप की यह टिप्पणी गुरुवार को कनाडा के साथ व्यापार वार्ता समाप्त करने की घोषणा के बाद आई है। कनाडा में टीवी पर एक विज्ञापन दिखाया जा रहा है। इसमें रीगन के 1987 के उस संबोधन का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने विदेशी सामान पर टैरिफ की आलोचना की थी और कहा था कि टैरिफ के कारण नौकरियां खत्म होती हैं और ट्रेड वार होते हैं। रीगन 1981 से 1989 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। बहुत सारे रिपब्लिकन रीगन को अपना हीरो मानते हैं।

विज्ञापन में अमेरिकी टैरिफ की आलोचना इस बीच, कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ की आलोचना करने वाला विज्ञापन अभियान सोमवार को रोक दिया जाएगा, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो सके। हमारा इरादा हमेशा से इस बारे में बातचीत शुरू करने का था कि अमेरिकी किस तरह की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और टैरिफ का श्रमिकों और व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, हम अमेरिकी दर्शकों तक पहुंच गए हैं।