    पुतिन को लगा गहरा झटका, मॉस्को में कार बम ब्लास्ट में रूसी जनरल की मौत; यूक्रेन की ओर घूम रही शक की सुई

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    रूस की राजधानी मॉस्को में आज सोमवार को एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक सीनियर रूसी जनरल की मौत हो गई। जांच से पता चला है कि रूसी जनरल की कार के नीच ...और पढ़ें

    मॉस्को कार ब्लास्ट में रूसी जनरल की मौत (फोटो-रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस की राजधानी मॉस्को में आज सोमवार, 22 दिसंबर को एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीनियर रूसी जनरल की मौत हो गई। जांच में पता चला है कि रूसी जनरल की कार के नीचे विस्फोटक रखा था, जिसके फटने से यह तेज धमाका हुआ।

    रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवरोव की हत्या की जांच शुरू कर दी है। यह जनरल स्टाफ के प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख थे। रूसी जनरल की हत्या की जांच जो एजेंसी कर रही है, ये विभाग ही रूस में बड़े अपराधों की जांच करती है।

    काम बम ब्लास्ट में यूक्रेन की तरफ सुई

    रूसी जांच एजेंसी की शुरुआत जांच में इस ब्लास्ट का कनेक्शन यूक्रेन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद से, रूस और रूस-नियंत्रित यूक्रेनी क्षेत्रों में रूसी सैन्य अधिकारियों पर हमले का जिम्मेदार कीव को ठहराया गया है।

    रूस में हुए कई बम ब्लास्ट

    रूस और यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से चल रही जंग में दोनों देशों के कई लोगों की जान चुकी है। रूस में इससे पहले भी कई बम ब्लास्ट हो चुके हैं। अप्रैल 2025 में हुए कार ब्लास्ट में जनरल स्टाफ के उप प्रमुख जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की मृत्यु हो गई थी।

    दिसंबर 2024 में भी रूस में एक हमला हुआ था। इसमें रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्सेज के प्रमुख इगोर किरिलोव की मौत हो गई थी। मॉस्को में एक बम से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोट हो गया, इस हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा ने ली।

    अप्रैल 2023 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक कैफे में मूर्ति के अंदर विस्फोट होने से रूसी सैन्य ब्लॉगर मैक्सिम फोमिन की मौत हो गई थी। वहीं अगस्त 2022 में, एक कार बम ब्लास्ट में अतिराष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी डारिया डुगिना की जान चली गई थी।

