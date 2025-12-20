रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर बोला हमला, आठ की मौत
यूक्रेन के ओडेसा में रूसी मिसाइल हमले से आठ लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। हमले में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, ट्रकों में आग लग ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने बताया कि शुक्रवार देर रात दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर रूसी मिसाइल हमले में आठ लोग मारे गए और 27 घायल हो गए। घायलों में से कुछ एक बस में सवार थे। हमले में पार्किंग स्थल में ट्रकों में आग लग गई और कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं।
ओडेसा क्षेत्र के प्रमुख ओलेह किपर ने बताया कि बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था। मॉस्को ने इस घातक हमले की खबरों की तुरंत पुष्टि नहीं की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार सुबह बताया कि पिछले दिन उसने अज्ञात यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन और भंडारण बुनियादी ढांचे के साथ-साथ ऊर्जा सुविधाओं और कीव के युद्ध प्रयासों को आपूर्ति करने वाली सुविधाओं पर हमला किया था।
यूक्रेनी ड्रोन ने किसे बनाया निशाना
यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने शनिवार को कहा कि यूक्रेनी ड्रोन ने एक रूसी तेल रिग (प्लेटफॉर्म), सैन्य गश्ती पोत और अन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। हमले में रूसी गश्ती पोत ओखोत्निक को निशाना बनाया गया। यह कैस्पियन सागर में एक तेल और गैस उत्पादन प्लेटफार्म के पास गश्त कर रहा था।
बयान में आगे कहा गया है कि नुकसान की सीमा का अभी पता लगाया जा रहा है। कैस्पियन सागर में स्थित फिलानोव्स्की तेल और गैस क्षेत्र के एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी नुकसान पहुंचा है। इस सुविधा का संचालन रूसी तेल कंपनी लुकोइल करती है।
यूक्रेन ने अमेरिका के साथ वार्ता का नया दौर शुरू किया
शीर्ष यूक्रेनी वार्ताकार रुस्तम उमेरोव ने कहा कि यूक्रेनी वार्ताकारों ने शुक्रवार को अमेरिका और यूरोपीय टीमों के साथ रूस के साथ युद्ध के समाधान पर वार्ता का नया दौर आयोजित किया। साथ ही संयुक्त प्रयासों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की को वार्ता के परिणाम से अवगत करा दिया है।
