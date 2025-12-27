बेलारूस के एयरबेस पर नई हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात कर सकता है रूस, अमेरिकी रिसर्चर ने किया खुलासा

Language
    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:43 PM (IST)

    व्लादिमीर पुतिन। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस बेलारूस के एक पूर्व एयरबेस पर नए परमाणु-सक्षम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर सकता है। दो अमेरिकी शोधकर्ताओं ने सेटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके इस जानकारी का पता लगाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका इरादा बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलों को तैनात करने का है। इनकी अनुमानित रेंज 3,400 मील (5,500 किमी) तक है, लेकिन मिसाइलों को कहां तैनात किया जाएगा इस बारे में नहीं बताया था।

    वाशिंगटन में रूसी दूतावास ने इस मामले में टिप्पणी नहीं की है। बेलारूस दूतावास ने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। कैलिफोर्निया के मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के शोधकर्ता जेफरी लुईस और वर्जीनिया के सीएनए रिसर्च एंड एनालिसिस के डेक्कर एवेलेथ ने कहा कि उन्होंने एक कमर्शियल सेटेलाइट कंपनी प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों के आधार पर ओरेश्निक की तैनाती के बारे में पता लगाया है।

    लुईस और एवेलेथ ने कहा कि उन्हें 90 प्रतिशत यकीन है कि मोबाइल ओरेश्निक लांचर पूर्व एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे, जो कि क्रीचेव के पास है। यह बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लगभग 190 मील (307 किमी) पूर्व और मास्को से 300 मील (478 किमी) दक्षिण-पश्चिम में है।

    अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा कि प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों की समीक्षा से पता चला कि चार से 12 अगस्त के बीच जल्दबाजी में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उसमें ऐसी फीचर्स दिखे जो एक रूसी रणनीतिक मिसाइल बेस जैसे थे। नवंबर 2024 में मॉस्को ने ओरेश्निक का परीक्षण किया था। पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन है क्योंकि इसकी रफ्तार 10 मैक से अधिक है।

    शीत युद्ध के बाद पहली बार अपने क्षेत्र के बाहर परमाणु हथियार तैनात कर रहा मॉस्को पुतिन ने दिसंबर 2024 में अपने बेलारूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक के बाद कहा था कि ओरेश्निक को बेलारूस में तैनात किया जा सकता है। यह बदली हुई रणनीति का हिस्सा है जिसमें मास्को शीत युद्ध के बाद पहली बार अपने इलाके के बाहर परमाणु हथियार तैनात कर रहा है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)