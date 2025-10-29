Language
    रूस का ताबड़तोड़ हथियार 'Poseidon' ड्रोन का सफल परीक्षण, पुतिन ने किया नया एलान; पानी के नीचे से कर सकता है वार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:30 PM (IST)

    रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले 'Poseidon' ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल बताया है। यह परीक्षण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस की मिसाइल परीक्षण की आलोचना के बीच हुआ है। पुतिन ने 'Poseidon' की विनाशक क्षमता को 'Sarmat' मिसाइल से भी ज्यादा बताया और कहा कि इसे कोई रोक नहीं सकता।

    रूस का ताबड़तोड़ हथियार Poseidon ड्रोन का सफल परीक्षण (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने एक और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हथियार का परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को जानकारी दी कि इस बार ‘Poseidon’ नाम का पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के ‘Burevestnikमिसाइल परीक्षण की आलोचना की थी।

    पुतिन ने बताया, "कल हमने एक और संभावित प्रणाली का परीक्षण किया ‘Poseidon’, जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला बिना चालक पानी के नीचे का यंत्र है।" उन्होंने दावा किया कि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है।

    ट्रंप बोले- मिसाइल नहीं, युद्ध खत्म करो

    यह पिछले सात दिनों में रूस का दूसरा बड़ा परीक्षण है। रविवार को पुतिन ने ‘Burevestnikनाम की 'अनलिमिटेड-रेंज' मिसाइल के सफल परीक्षण का भी ऐलान किया था।ये परीक्षण 21 अक्टूबर को हुए परमाणु अभ्यास का हिस्सा था, जिसे पश्चिमी देशों पर दबाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

    इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा, "पुतिन को यूक्रेन का युद्ध खत्म करना चाहिए। यह युद्ध एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, अब यह चौथे साल में पहुंच गया है।”

    क्या है ‘Poseidon’ ड्रोन?

    Poseidon’ एक आधुनिक स्वचालितपानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है, जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। यह समुद्र की गहराई में बेहद तेज गति से चल सकता है और मौजूदा किसी भी रक्षा प्रणाली से बच निकलने की क्षमता रखता है।

    पुतिन के मुताबिक, ‘Poseidon’ की विनाशक क्षमता रूस की ‘Sarmatइंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से भी कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी तकनीक इस हथियार को रोक नहीं सकती।

