डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने रविवार को कहा कि रूस यदि पाकिस्तान को जेएफ-17 लड़ाकू विमान में लगाने के लिए आरडी-93 इंजनों की आपूर्ति करता है, तो इससे भारत को लाभ होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा भारत सरकार की आलोचना को खारिज कर दिया।

मास्को स्थित प्रिमाकोव इंस्टीट्यूट में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में नई चुनौतियों पर अनुभाग के प्रमुख प्योत्र तोपीचकानोव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहां आलोचना उचित है। अगर रूस द्वारा जेएफ-17 के लिए इंजन उपलब्ध कराने की खबरें सही हैं, तो इससे भारत को वास्तव में दो तरह से लाभ होगा।

रूसी रक्षा विशेषज्ञ ने बताए फायदे पहला, यह दर्शाता है कि चीन और पाकिस्तान अभी तक रूसी इंजन को बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं। दूसरा, नया विमान भारत के लिए परिचित और अनुमानित होगा। खासकर इसलिए क्योंकि दोनों एक ही इंजन साझा करते हैं और भारत ने मई 2025 के संकट (ऑपरेशन सिंदूर) के दौरान जेएफ-17 का परिचालन देखा है।

तोपीचकानोव ने याद दिलाया कि चीन ने रूस से अपने एफसी-17 जेट के लिए अस्थायी उपाय के तौर पर आरडी-93 इंजन की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था। हालांकि, पाकिस्तान को इसके हस्तांतरण की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह की तत्कालीन सरकारों द्वारा यह मुद्दा रूस के समक्ष उठाया गया था।