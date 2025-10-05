भाजपा का कांग्रेस पर हमला, पाकिस्तान को रूसी लड़ाकू इंजन की आपूर्ति की खबरों को बताया दुष्प्रचार

भाजपा नेता अमित मालवीय ने रूस द्वारा पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लाक 3 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की आपूर्ति की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर आरोप लगाया कि वे बिना किसी प्रमाण के दुष्प्रचार फैला रहे हैं। मालवीय ने कहा कि इस खबर का कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा नेता अमित मालवीय ने रविवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि रूस पाकिस्तान को उसके जेएफ-17 थंडर ब्लाक 3 लड़ाकू विमानों के लिए आरडी-93एमए इंजन की आपूर्ति कर रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में मालवीय ने जोर देकर कहा कि इंजन आपूर्ति के दावों का समर्थन करने के लिए कोई आधिकारिक पुष्टि या विश्वसनीय सूचना नहीं है। भाजपा नेता ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर एक मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित खबर का हवाला देकर लापरवाह सूचना युद्ध फैलाने का आरोप लगाया।

इस खबर में एक ऐसी वेबसाइट का हवाला दिया गया था, जिसे कम लोग जानते हैं और जो पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार करने के लिए जानी जाती है।मालवीय ने जयराम पर दुश्मन का साथ देने और भारत के साथ खड़े नहीं होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा-रूस ने उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि वह जेएफ-17 थंडर ब्लाक 3 लड़ाकू विमानों के लिए पाकिस्तान को इंजन की आपूर्ति कर रहा है।

जयराम रमेश ने एक अखबार में प्रकाशित ऐसी खबर पर भरोसा किया, जिसमें एक कम ज्ञात वेबसाइट का हवाला दिया गया था। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। कोई विश्वसनीय स्त्रोत नहीं। यह सिर्फ एक और लापरवाह सूचना युद्ध है। और कांग्रेस के संचार प्रमुख ने भारत के साथ खड़े होने के बजाय दुश्मन का साथ देने का फैसला किया है।