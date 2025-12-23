Language
    मस्क के स्टारलिंक पर अंतरिक्ष में हमले की तैयारी में रूस

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:46 AM (IST)

    रूसी सेना द्वारा यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा रहे एलन मस्क के स्टारलिंक पर रूस की नजर है। नाटो से जुड़े देशों की खुफिया एजेंसियों के अनुसार, रूस एक नया ...और पढ़ें

    स्टारलिंक पर हमले की तैयार कर रहा रूस?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के सैनिकों की मदद कर रहे अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के स्टारलिंक पर रूस की नजर टिकी हुई है।

    नाटो से जुड़े दो देशों की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए एक नया उपग्रह-रोधी हथियार तैयार किया है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित स्टारलिंक के उपग्रह को निशाना बना सकता है। ये हथियार पृथ्वी की कक्षा में ढेर सारे हाई-डेंसिटी छर्रे छोड़ेगा, जो उपग्रह को नष्ट कर सकते हैं।

    विशेषज्ञों का क्या कहना है?

    हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल स्टारलिंक, बल्कि अन्य उपग्रहों को भी नुकसान पहुंचेगा। खुफिया एजेंसियों ने इस हथियार को 'जोन इफेक्ट' नाम दिया है।

    हालांकि, कोलोराडो स्थ्त सिक्योर व‌र्ल्ड फाउंडेशन की अंतरिक्ष सुरक्षा विशेषज्ञ विक्टोरिया सैम्सन का मानना है कि इस तरह के हथियार चलाकर रूस अपना और अपने मित्र देशों का भी नुकसान करेगा, इसलिए इनके इस्तेमाल पर हैरानी होगी। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

