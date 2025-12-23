मस्क के स्टारलिंक पर अंतरिक्ष में हमले की तैयारी में रूस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के सैनिकों की मदद कर रहे अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के स्टारलिंक पर रूस की नजर टिकी हुई है।

नाटो से जुड़े दो देशों की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए एक नया उपग्रह-रोधी हथियार तैयार किया है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित स्टारलिंक के उपग्रह को निशाना बना सकता है। ये हथियार पृथ्वी की कक्षा में ढेर सारे हाई-डेंसिटी छर्रे छोड़ेगा, जो उपग्रह को नष्ट कर सकते हैं।