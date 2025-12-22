रूस के एसयू-57 ने नए जनरेशन के इंजन के साथ भरी पहली उड़ान, यूक्रेन को दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एसयू-57 ने नए इंजन के साथ अपनी पहली उड़ान भरी। सरकारी एयरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कार्पोरेशन (यूएसी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। कार्पोरेशन ने कहा कि सरकारी रोस्टेक ग्रुप की सहायक कंपनी यूनाइटेड इंजन कार्पोरेशन के सहयोग से एसयू-57 एयरक्राफ्ट सिस्टम के हिस्से के रूप में इजडेलिये 177 इंजन का फ्लाइट टेस्ट शुरू हो गया है। एसयू-57 के लिए खास तौर पर विकसित यह एडवांस्ड इंजन अधिक थ्रस्ट और बेहतर फ्लाइट परफार्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

युद्ध में आजमाया हुआ पांचवीं पीढ़ी का फाइटर रूस ने दावा किया है कि एसयू-57 एकमात्र युद्ध में आजमाया हुआ पांचवीं पीढ़ी का फाइटर है, और इसके लिए उसने सीरिया और यूक्रेन में इसके ऑपरेशनल इस्तेमाल का हवाला दिया है। टेस्ट पायलट रोमन कोंड्रैटयेव ने विमान को उड़ाया।

उड़ान प्लान के मुताबिक हुई और नए इंजन ने भरोसेमंद तरीके से काम किया। रोस्टेक के अनुसार इजडेलिये 177 इंजन विमान की उड़ान परफार्मेंस को बेहतर बनाएगा और आगे के विकास में मदद करेगा। यूएसी ने कहा कि वह रूसी सेना और एक्सपोर्ट कस्टमर्स को डिलीवरी बढ़ाने के लिए एसयू-57 का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है।