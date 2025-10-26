Language
    लगातार दूसरे दिन कीव पर रूस का ड्रोन से अटैक, ताजा हमलों में तीन यूक्रेनी नागरिकों की मौत

    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:27 PM (IST)

    रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें तीन नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 90 ड्रोन मार गिराए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। वहीं, रूस ने एक नई न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है।

    कीव पर रूस का ड्रोन अटैक। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को लगातार दूसरे दिन ड्रोन से निशाना बनाया है। रूसी हमलों में तीन यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई है, वहीं कम से कम 29 लोग घायल हुए हैं। जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं।

    यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने कहा कि कीव पर लगातार दूसरे रात के हमले में कम से कम 29 लोग घायल हो गए, जिनमें सात बच्चे थे। इस हमले में तीन नागरिकों की जान चली गई। इहोर क्लिमेंको ने कहा कि मारे गए लोगों में एक 19 साल महिला और उसकी 46 साल मां शामिल हैं।

    रूसी ड्रोन अटैक से दो इमारतों में लगी आग

    रूसी ड्रोन के कारण कीव के देस्नियान्स्की जिले में दो आवासीय इमारतों में आग लग गई। आपातकालीन दल ने एक नौ मंजिला और एक 16 मंजिला इमारत से नागरिकों को निकाला, आग बुझाई और मलबा हटाया।

    74 वर्षीय ओल्हा येवहेनिव्हा ने कहा कि आग से इतना धुआं था कि वह अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकीं। उन्होंने कहा, "हमारी खिड़कियां धुएं से पूरी तरह काली हो चुकी थीं और नीचे जाना नामुमकिन था, इसलिए हमने अपने दरवाजों और बालकनी पर गीले कंबल डाल दिए।"

    101 ड्रोन से हमला, 90 को मार गिराया- यूक्रेन

    यूक्रेन की वायु सेना के अनुसार, रूस ने रविवार रात तक यूक्रेन पर 101 ड्रोन से हमला किया, जिनमें से 90 को मार गिराया गया और निष्क्रिय कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि पांच ड्रोन चार जगहों पर गिरे और ड्रोन का मलबा पांच अन्य जगहों पर गिरा।

    जेलेंस्की ने की एयर डिफेंस सिस्टम की मांग

    यह हमला एक दिन पहले एक रूसी मिसाइल और ड्रोन द्वारा कीव में दो लोगों सहित चार लोगों की मौत के बाद हुआ है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम की फिर से मांग की है।

    रूस ने किया न्यूक्लियर कैपेबल पावर क्रूज मिसाइल का परीक्षण

    इस बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देश ने रविवार को जारी बयान के अनुसार, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को चकनाचूर करने के लिए एक नई न्यूक्लियर कैपेबल पावर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

