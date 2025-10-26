लाखों खर्च कर डंकी रूट से पहुंचे थे अमेरिका, अब 46 लोगों को किया गया डिपोर्ट
हरियाणा के 46 युवाओं को, जो 'डंकी रूट' से अमेरिका गए थे, को डिपोर्ट कर दिया गया है। उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों में दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहाँ से उन्हें उनके जिलों में भेजा गया। डिपोर्ट किए गए एक युवक ने बताया कि 3 नवंबर को एक और जहाज आएगा। करनाल और कैथल के युवक सबसे अधिक हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद कुछ युवकों को छोड़ दिया, जबकि एक युवक को शराब तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया गया।
जागरण टीम, पानीपत। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हरियाणा के 46 युवाओं को वापस स्वदेश भेज दिया गया। सभी को हथकड़ी और बेडि़यां लगाकर भेजा गया।
यह विमान शनिवार शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। रविवार सुबह संबंधित जिलों की पुलिस को युवकों को सौंप दिया। डिपोर्ट होकर आए एक युवक ने बताया कि तीन नवंबर को अमेरिका से डिपोर्ट युवकों का एक और जहाज आएगा।
सबसे ज्यादा करनाल के लोग हुए डिपोर्ट
डिपोर्ट होने वालों में सबसे अधिक करनाल के 16 और कैथल के 14 युवक शामिल हैं। इनके अलावा अंबाला के पांच, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के चार-चार और जींद के तीन युवक भी भारत भेजे गए हैं।
ये सभी डंकी रूट से अमेरिका गए थे।कैथल की पुलिस लाइन में युवकों से पूछताछ कर कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। बाद में 13 युवकों को स्वजन के साथ भेजा गया। एक युवक नरेश पर राजौंद थाना में शराब तस्करी का केस दर्ज था। उसे किठाना चौकी पुलिस साथ ले गई। कागजी प्रक्रिया के बाद नरेश को भी छोड़
