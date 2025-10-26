लाखों खर्च कर डंकी रूट से पहुंचे थे अमेरिका, अब 46 लोगों को किया गया डिपोर्ट

जागरण टीम, पानीपत। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हरियाणा के 46 युवाओं को वापस स्वदेश भेज दिया गया। सभी को हथकड़ी और बेडि़यां लगाकर भेजा गया। यह विमान शनिवार शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। रविवार सुबह संबंधित जिलों की पुलिस को युवकों को सौंप दिया। डिपोर्ट होकर आए एक युवक ने बताया कि तीन नवंबर को अमेरिका से डिपोर्ट युवकों का एक और जहाज आएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे ज्यादा करनाल के लोग हुए डिपोर्ट डिपोर्ट होने वालों में सबसे अधिक करनाल के 16 और कैथल के 14 युवक शामिल हैं। इनके अलावा अंबाला के पांच, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के चार-चार और जींद के तीन युवक भी भारत भेजे गए हैं।