    रूस ने कीव पर 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों से किया हमला, पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट; पोलैंड में एयर स्पेस बंद

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:48 PM (IST)

    रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य हिस्सों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं जिसमें कम से कम चार लोगों की जान गई और कई घायल हुए। पोलैंड ने भी अपनी वायु सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए भेजा। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों को मार गिराया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 12 घंटे तक चले हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त।

    रूस का कीव और अन्य क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइल हमले (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने रविवार तड़के कीव और यूक्रेन के अन्य हिस्सों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिनमें कम से कम चार लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। यह फुल स्कैल वार के शुरू होने के बाद से राजधानी पर सबसे बड़े हमलों में से एक था।

    उधर, पोलैंड ने दो दक्षिण-पूर्वी शहरों के पास अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और उसकी वायु सेना ने खतरा टलने तक जवाबी कार्रवाई में जेट विमान भेजे।

    रूस ने 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागीं- यूक्रेनी सेना

    यूक्रेन की सेना ने कहा कि रूस ने रात भर में 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागीं और उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों को मार गिराया। इसने बताया कि हमले का मुख्य लक्ष्य राजधानी कीव थी।

    राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस हमले में एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक, कारखाने और आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।

    यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से निशाना बनाया- रूस

    रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने यूक्रेन पर लंबी दूरी के हवाई और समुद्री हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल करके हवाई अड्डों सहित सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर एक बड़े पैमाने पर हमला किया है।

    मॉस्को ने यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है, हालांकि उसके हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं और रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है।

    जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से कार्रवाई करने का आग्रह किया

    जेलेंस्की ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस के ऊर्जा राजस्व को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिससे उसके आक्रमण को वित्तपोषित किया जाता है। यूक्रेन अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को मॉस्को पर दंडात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए मनाने में विफल रहा है।

    उन्होंने टेलीग्राम पर कहा, "निर्णायक कार्रवाई का समय बहुत पहले आ गया है, और हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जी-7 और जी-20 से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं।"

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

