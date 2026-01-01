'नहीं खत्म होगी रूस-युक्रेन की जंग', पुतिन ने दिया बड़ा बयान; क्या ट्रंप की कोशिश हो गई नाकाम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन के रुख से वहां पर लड़ाई खत्म होने की तस्वीर बनती नहीं दिख रही है। इसलिए यूक्रेन में लड़ाई चालू हुए वर्ष में भी जारी रह सकती है।

युद्ध में बलिदान करने वाले और लड़ रहे योद्धाओं की कौशल की प्रशंसा करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस बहादुरी और विजय में विश्वास रखता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह बात अपने नववर्ष के संबोधन में कही है। पुतिन ने कहा यूक्रेन में लड़ाई इस वर्ष भी जारी रहेगी पुतिन के लिए 31 दिसंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि को रूस की सत्ता संभालते हुए उन्हें 26 वर्ष पूरे हुए हैं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब बीते रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की युद्ध समाप्ति पर वार्ता हुई है और छह जनवरी को उनकी यूरोपीय नेताओं से वार्ता होनी है।

इस बीच जेलेंस्की ने भी कहा है कि वह रूस के आगे समर्पण नहीं करेंगे। वह शांति चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक स्थिति में ही समझौता करेंगे। इस बीच यूक्रेन के बाद यूरोपीय संघ ने भी कहा है कि शांति के लिए हो रही वार्ता को विफल करने के लिए ही रूस ने पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश का शिगूफा छोड़ा है। वास्तव में पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करना ही नहीं चाहते हैं।

सीआइए को नहीं मिला पुतिन के आवास पर हमले का साक्ष्य अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए ने रूस के उस दावे का खंडन किया है कि जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के नोवगोरोद स्थित आवास पर 28-29 दिसंबर की रात 91 ड्रोनों से हमले की कोशिश की थी।