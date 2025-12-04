'पीएम मोदी किसी के दबाव में आने वाले नहीं', ट्रंप के टैरिफ वार के बीच बोले पुतिन
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि वे दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं हैं। उन्होंने म ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन किया। दरअसल, पुतिन से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डाल रहा है, तो पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में आने वालों में से नहीं हैं।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कि यह टिप्पणी गुरुवार को भारत यात्रा से ठीक पहले आई है। इंटरव्यू में उनसे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता और भारत-रूस संबंधों के बारे में उनके विचार पूछे गए।
इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत के दृढ़ रुख को देखा है। भारत को अपने नेतृत्व पर गर्व हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-रूस के बीच करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा द्विपक्षीय लेन-देन सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।
पीएम मोदी से मिलने को लेकर खुश हैं पुतिन
भारत यात्रा से पहले हुए इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने बताया कि वह अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ने भारत में अपनी अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है।
पुतिन ने कहा कि भारत-रूस सहयोग के व्यापक दायरे को देखते हुए इस विषय पर विशेष चर्चा की जानी है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों की तारीफ की।
गौरतलब है कि रूस राष्ट्रपति पुतिन आज से दो दिवसीय भारत के दौरे पर रहेंगे। आज शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे। जहां उनके लिए विशेष डिनर का इंतजाम किया गया है। शुक्रवार को वो भारत-रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
