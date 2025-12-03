Language
    कमांडो, स्नाइपर्स और ड्रोन... पुतिन के लिए 5-लेयर सिक्योरिटी, विदेशी नेटवर्क पर भी भारत की पैनी नजर

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पांच स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडो, ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारत में पुतिन के लिए 5-लेयर सिक्योरिटी घेरा।

    डिजिटल डेस्क ,नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर सालाना भारत-रूस समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ खाना खाएंगे। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

    शुक्रवार को बाद में, पुतिन का राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद पुतिन हैदराबाद हाउस में समिट और भारत मंडपम में एक इवेंट में शामिल होंगे। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई दावत में भी शामिल होंगे।

    पुतिन के लिए 5 लेयर सुरक्षा घेरा

    राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुतिन के लिए पांच लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि एक्शन से भरपूर इस यात्रा के दौरान टॉप सिक्योरिटी पक्का करने के लिए, रूस से चार दर्जन से ज्यादा टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर पहले ही दिल्ली पहुंच गए हैं।

    रूस की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के हाई-ट्रेंड लोग, भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के टॉप कमांडो, स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर और AI मॉनिटरिंग - रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले पांच-लेयर सिक्योरिटी घेरा तैयार किया गया है।

    जैमर, AI मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन कैमरे

    दिल्ली पुलिस और NSG के अधिकारियों के साथ, ये अधिकारी रूसी राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने वाले हर रास्ते को सैनिटाइज कर रहे हैं। खास ड्रोन यह पक्का करेंगे कि राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम की नजर हर समय उनके काफिले पर रहे। कई स्नाइपर राष्ट्रपति के आने-जाने के रास्ते को कवर करेंगे।

    जैमर, AI मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन कैमरे पुतिन की सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर की गई टेक डिप्लॉयमेंट में कुछ इक्विपमेंट हैं।

    सूत्रों के मुताबिक, पांच-लेयर सिक्योरिटी रिंग की योजना बनाई गई है, और पुतिन के लैंड करते ही उनमें से हर एक एक्टिव हो जाएगा। सिक्योरिटी डिटेल में हर कोई कंट्रोल रूम के लगातार टच में रहेगा।

    बाहरी लेयर में NSG और दिल्ली पुलिस के अधिकारी

    NSG और दिल्ली पुलिस के अधिकारी सिक्योरिटी की बाहरी लेयर का हिस्सा होंगे, जबकि रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अंदरूनी लेयर को संभालेगी। जब रूस के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी के साथ होंगे, तो भारत के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं, अंदरूनी सिक्योरिटी घेरे में शामिल हो जाएंगे।

    जिस होटल में पुतिन रुकेंगे, उसे भी अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया है। रूसी सिक्योरिटी अधिकारी उन जगहों पर चेकिंग कर रहे हैं जहां पुतिन जाने वाले हैं। साथ ही, अचानक जाने वाली संभावित जगहों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है, और इन इलाकों को भी स्कैन किया जा रहा है।

    ऑरस सीनेट का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति पुतिन

    पुतिन की सिक्योरिटी डिटेल की एक बड़ी खासियत ऑरस सीनेट है, जो एक भारी आर्मर्ड लग्जरी लिमोजीन है जिसका इस्तेमाल रूसी प्रेसिडेंट करते हैं। पुतिन की भारत यात्रा के लिए सीनेट को मॉस्को से लाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रूसी प्रेसिडेंट इस साल की शुरुआत में चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीनेट में सवार हुए थे।

    अक्सर 'फोर्ट्रेस-ऑन-व्हील्स' कही जाने वाली सीनेट एक फुल-साइज लग्जरी लिमोजीन है जिसे रूसी ऑटोमेकर ऑरस मोटर्स ने बनाया है। 2018 में पेश की गई सीनेट पुतिन की ऑफिशियल सरकारी कार है और यह कोर्टेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो सरकार के इस्तेमाल के लिए घरेलू लग्जरी और आर्मर्ड गाड़ियां बनाने का एक रूसी प्रोग्राम है।

    राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के दिलचस्प पहलू

    ‘पूप सूटकेस’ प्रोटोकॉल

    रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब पुतिन विदेश जाते हैं, तो उनका वेस्ट उनकी सिक्योरिटी टीम इकट्ठा करती है, सील करती है, और विदेशी इंटेलिजेंस को उनकी हेल्थ का एनालिसिस करने से रोकने के लिए रूस वापस भेज देती है। खबर है कि उनके बॉडीगार्ड्स बाथरूम विजिट सहित प्राइवेट पलों में भी उनके साथ रहते हैं।

    पुतिन के बॉडी डबल

    रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुतिन कभी-कभी बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं, खासकर पब्लिक इवेंट्स या हाई-रिस्क सिचुएशन में। यूक्रेन के मिलिट्री हेड, मेजर जनरल किरिल बुडानोव ने दावा किया कि पुतिन कम से कम तीन बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ ने उनके जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है।

    4 फ्लैट टायर होने पर भी चल सकती है पुतिन की कार

    लैंडिंग के बाद, पुतिन ऑरस सीनेट में सफर करते हैं, जो ऑरस मोटर्स और रूस के NAMI इंस्टीट्यूट द्वारा डिजाइन की गई एक सरकारी कार है। यह गाड़ी बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-रेसिस्टेंट है और इसमें फायर सप्रेशन सिस्टम, इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और एडवांस्ड कमांड सिस्टम लगे हैं। यह चारों टायर पंक्चर होने पर भी चल सकती है, 249 kmph की स्पीड तक पहुंच सकती है, और इसमें लग्जरी सुविधाएं हैं।

    पर्सनल लैब और फूड सिक्योरिटी

    मिली जानकारी के मुताबिक, पुतिन अपने खाने में टॉक्सिन की जांच के लिए एक लैब के साथ ट्रैवल करते हैं। वे होटल स्टाफ का इस्तेमाल नहीं करते; उनके अपने शेफ और हाउसकीपिंग टीम रूस से आते हैं। एक एडवांस्ड सिक्योरिटी टीम एक महीने पहले होटल की जांच करती है, और सारा खाना और दूसरी चीजें हटाकर उनकी जगह रूस से आए सामान रख देती है।

    हवा से हमले की इजाजत दे सकते हैं पुतिन

    पुतिन इल्यूशिन IL-96-300 PU पर ट्रैवल करते हैं, जिसे फ्लाइंग प्लूटन कहा जाता है। प्लेन में एडवांस्ड कम्युनिकेशन, मिसाइल प्रोटेक्शन, मीटिंग रूम, एक जिम, एक बार और एक मेडिकल सुविधा है। इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए हमले की इजाजत दे सकते हैं। यह प्लेन 262 लोगों को ले जा सकता है और 11,000 km तक बिना रुके उड़ सकता है।

