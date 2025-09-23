यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से किया बड़ा हमला, 200 उड़ानें प्रभावित

यूक्रेन ने हाल ही में ड्रोन हमले से मास्को को निशाना बनाया जिससे हवाईअड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुईं और 200 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित हुईं। रूस ने राजधानी की ओर बढ़ रहे 36 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर शक्तिशाली दबाव डालने की अपील की है ताकि युद्ध खत्म हो सके।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन ने बीती रात ड्रोन हमले में रूस की राजधानी मास्को को निशाना बनाया। हमले में मास्को क्षेत्र के प्रमुख हवाईअड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुईं। 200 से ज्यादा उड़ानें रद करनी पड़ीं या विलंब से रवाना हुईं।

रूस ने कहा कि एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट ने राजधानी की तरफ बढ़ रहे तीन दर्जन यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि बीती रात के दौरान रूसी मिसाइल, ड्रोन और बम हमलों में दो यूक्रेनी नागरिक मारे गए।

मॉस्को के मेयर ने क्या बताया मास्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर बताया, 'पिछली शाम से शहर की तरफ बढ़ रहे 36 ड्रोन को मार गिराया गया। कोई हताहत नहीं हुआ है।' सोमवार को स्थानीय समयानुसार शाम सात बजे के करीब दक्षिण-पश्चिम मास्को में समाचार एजेंसी पीटीआई के कार्यालय के समीप कई धमाके सुनाई दिए। जबकि रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, ड्रोन हमलों के बीच मास्को के हवाईअड्डों पर 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं।

उपनगर रेउटाव में एक पार्किंग स्थल पर ड्रोन हमले में चार कारें तबाह हो गईं। यहां ब्रह्मोस एयरोस्पेस के रूसी ज्वाइंट वेंचर पार्टनर एनपीओमाश का मुख्यालय है। रायटर के अनुसार, यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस के ब्रांस्क और सामरा क्षेत्रों में दो रूसी तेल वितरण केंद्रों को भी निशाना बनाने का दावा किया है।

जेलेंस्की ने की रूस पर शक्तिशाली दबाव डालने की अपील न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा सत्र में हिस्सा लेने आए नेताओं से आग्रह किया है कि वे रूस पर वास्तविक और शक्तिशाली दबाव डालें ताकि वह तीन वर्ष से ज्यादा समय जारी युद्ध को खत्म कर दे।