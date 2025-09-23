Language
    -60 डिग्री तापमान... प्लेन के पहिए में छिपकर भागे, बीच आसमान में क्या हुआ? दिल दहला देगी कहानी

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:09 PM (IST)

    हाल ही में काबुल से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक 13 वर्षीय बच्चा बिना वीजा और टिकट के विमान के पहिए में छिपकर यात्रा करते हुए पाया गया। सुरक्षा जाँच के बाद उसे वापस काबुल भेज दिया गया। यह घटना 1996 और 2015 की उन खतरनाक घटनाओं की याद दिलाती है जब लोगों ने जान जोखिम में डालकर विदेश जाने की कोशिश की थी।

    काबुल से दिल्ली विमान के पहिए में छिपकर बच्चे की खतरनाक यात्रा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्लेन में सफर करने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना वीजा और बिना टिकट के यात्रा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। रविवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया जब अफगानिस्तान का 13 साल का बच्चा काबुल से दिल्ली तक विमान के पहिए में छिपकर पहुंच गया।

    यह घटना हमें उन खतरनाक कहानियों की याद दिलाती है, जब लोगों ने इसी तरह जान जोखिम में डालकर विदेश जाने की कोशिश की थी। दरअसल, काबुल से आई काम एयरलाइंस की फ्लाइट में एक बच्चा लैंडिंग गियर में छिपकर बैठ गया था।

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब विमान उतरा, तो एयरलाइन स्टाफ ने उसे विमान के पास देखा और तुरंत CISF को सौंप दिया। जांच के दौरान लड़के ने बताया कि वह सिर्फ जिज्ञासा के चलते छिपकर आया था। तलाशी में उसके पास से एक छोटा लाल स्पीकर भी मिला।

    वापस काबुल भेजा गया बच्चा

    सुरक्षा जांच के बाद विमान को क्लियर कर दिया गया। उसी दिन दोपहर बाद बच्चे को वापस काबुल भेज दिया गया। यह वाकया 1996 की घटना से मिलता-जुलता है, जब पंजाब के दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी ने दिल्ली एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के पहिए में छिपकर लंदन जाने की कोशिश की थी।

    दोनों पर अलगाववादी संगठन से जुड़े होने का आरोप था और उनके पास न वीजा था न पैसे। दोनों भाई विमान ने नोज व्हील वेल में छिप गए। सफर बेहद खतरनाक था और 35000 फीट की ऊंचाई पर तापमान माइनस 60 डिग्री तक चला जाता है और ऑक्सजीन भी बहुत कम होती है।

    एक भाई की हुई मौत

    हालांकि, इस दौरान विजय सैनी की मौत हो गई और उसका शव विमान से नीचे गिर गया था। दूसरे भाई प्रदीप सैनी किसी तरह 10 घंटे का सफर झेल गया। उसे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर रनवे से अचेत हालत में उठाया गया था और अस्पताल ले जाया गया।

    डॉक्टरों ने कहा कि वह हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद बच गया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद प्रदीप को ब्रिटेन में रहने की इजाजत मिली और आज वे वहीं बस चुके हैं।

    2015 में घटी थी बड़ी घटना

    2015 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब थेम्बा कबेका और उसके दोस्त कार्लिटो वेल ने जोहान्सबर्ग से लंदन जाने वाली फ्लाइट में छिपकर सफर किया। कबेका तो विमान के अंदर की तारों से फंसकर बच गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं उनके दोस्त कार्लिटो वेल नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना पर बाद में 'द मैन हू फेल फ्रॉम द स्काई' नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनी।

