दिवाली हो या छठ... अब मिलेगी कन्फर्म टिकट, रेलवे चला रहा 12000 स्पेशल ट्रेन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में बिहार और उत्तर भारत स भारी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इस बार त्योहारों के दौरान 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

यह फैसला रेल मंत्री की बिहार एनडीए नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के नेताओं से बातचीत कर लोगों की यात्रा जरूरतों को देखते हुए न सिर्फ नई ट्रेनें बल्कि कई और योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

क्या है मकसद? रेल मंत्री ने बताया कि त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चार नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। ये ट्रेनें दिल्ली-गया, सहरसा-अमृतसर, छपरा-दिल्ली और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बीच चलेंगी। इनका मकसद जनरल क्लास के यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है।

दिल्ली में हुई बैठक में बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री से त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के यात्रियों की सुविधाओं पर खास ध्यान देने का आग्रह किया। किराए में 20% की छूट रेल मंत्री ने एक नई प्रयोगात्मक योजना की भी जानकारी दी। इसके तहत 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलेगा। वहीं, 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा करने पर किराए में 20% की छूट दी जाएगी।

अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा? इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन पर्वों पर पिछले साल हमने 7500 स्पेशल ट्रेनें संचालित की थीं और इस बार हम अपनी क्षमता को और भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार छठ और दिवाली पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे का लक्ष्य 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाने का है।