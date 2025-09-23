Language
    कोलकाता में उड़ानों पर भी भारी बारिश का असर, 30 फ्लाइट रद्द; IMD का अलर्ट जारी

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:19 PM (IST)

    कोलकाता में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक भारी बारिश हुई जिससे शहर जलमग्न हो गया। सितंबर में चार महीने में यह सबसे ज्यादा बारिश है। सड़कों ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं पर असर पड़ा। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी विमानों का संचालन प्रभावित हुआ जिससे कई फ्लाइटें रद्द हुईं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई।

    खराब मौसम के कारण विमानों का संचालन प्रभावित (फोटो: पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक कोलकाता में जबरदस्त बारिश हुई। यह पिछले 4 महीने में सितंबर में हुई अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। मंगलवार की सुबह जब कोलकाता के लोग सोकर उठे, तो पूरा शहर जलमग्न हो गया था। सड़क, ट्रेन और यहां तक कि मेट्रो सेवा भी ठप हो गई।

    इतनी बारिश का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट खराब मौसम के कारण विमानों का संचालन प्रभावित हुआ है। करीब 42 फ्लाइट डिले हो गई हैं और 30 फ्लाइट को रद करना पड़ा है।

    औसत से कई गुना अधिक बारिश

    1 सितंबर से 22 सितंबर के बीच कोलकाता में केवल 178.6 मिमी बारिश हुई। जब कल सुबह 8.30 बजे से आज सुबह 8.30 बजे के बीच ही 247.4 मिमी बारिश हुई। इसमें से भी ज्यादातर बारिश रात के कुछ घंटों में हो गई। बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण 7 लोगों की मौत की भी खबर है।

    कोलकाता के मेयर ने कहा है कि अगर अब बारिश नहीं हुई, तो शहर में स्थिति को सामान्य होने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि कम दबाव वाला क्षेत्र अगले 24 घंटों तक इसी क्षेत्र में बना रह सकता है। इस कारण शहर को अगले कुछ घंटों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

    मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोलकाता में हुई बारिश शहर की औसत बारिश से 2663 फीसदी ज्यादा थी। कोलकाता के अलावा हावड़ा में औसत के मुकाबले 1006 फीसदी और नॉर्थ 24 परगना में औसत से 857 फीसदी अधिक बारिश हुई।

