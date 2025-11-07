रूस में दूध खरीदने निकले MBBS कर रहे भारतीय छात्र का मिला शव, 19 दिन से लापता था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के उफा शहर में 19 दिन पहले लापता हुए 22 साल के एक भारतीय छात्र का शव गुरुवार को एक बांध से बरामद किया गया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

दरअसल, राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित कफनवाड़ा गांव के रहने वाले अजीत सिंह चौधरी ने साल 2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बश्किर स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय में दाखिल लिया था। पिछले महीने हॉस्टल से गायब हो गया था छात्र वह इसी साल 19 अक्तूबर को उफा में लापता हो गए थे। सूत्रों ने बताया कि छात्र सुबह करीब 11 बजे दूध खरीदने की बात कहकर अपने हॉस्टल से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। लापता होने के बाद छात्र का शव व्हाइट नदी से सटे एक बांध में मिला है।

छात्र की मौत पर अधिकारियों का बयान नहीं आया सामने इस घटना पर रूस स्थित भारतीय दूतावास की ओर से कई तत्काल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने गुरुवार को चौधरी के पर उनकी मौत की सूचना दे दी है। इस घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अलवर ने कहा कि चौधरी के कपड़े, मोबाइल फोन और जूते 19 दिन पहले नदी किनारे मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़के के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में एक अप्रिय घटना घटी। उन्होंने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कफनवाड़ा गांव के अजीत को उसके परिवार ने बड़ी उम्मीदों और अपनी मेहनत की कमाई जमा करके मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस भेजा था। आज अजीत का शव नदी में मिलने की खबर बेहद चौंकाने वाली है। अलवर परिवार के लिए यह बेहद दुखद क्षण है; संदिग्ध परिस्थितियों में, हमने एक होनहार युवा लड़के को खो दिया है।