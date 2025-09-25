ट्रंप अभी भी यूक्रेन में शांति के इच्छुक, कीव पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बदले रुख पर रूस का दावा

रूस ने कहा है कि उसे विश्वास है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में शांति के लिए प्रयास करने के प्रति संकल्पित हैं और रूस भी शांति वार्ता के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने यह बात हाल ही में यूक्रेन को लेकर ट्रंप के बयान के बाद कही है। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में अपनी खोई जमीन लड़कर वापस ले सकता है।

रॉयटर, मॉस्को। रूस ने कहा है कि उसे विश्वास है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में शांति के लिए प्रयास करने के प्रति संकल्पित हैं और रूस भी शांति वार्ता के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने यह बात हाल ही में यूक्रेन को लेकर ट्रंप के बयान के बाद कही है। ट्रंप ने मंगलवार को रूस को पेपर टाइगर बताते हुए कहा था कि यूक्रेन युद्ध में अपनी खोई जमीन लड़कर वापस ले सकता है।

बुधवार को अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप अत्यधिक संयम का परिचय दे रहे हैं। इसके बावजूद रूस युद्ध खत्म करने कुछ खास नहीं कर रहा है। अगर रूसी लोग सद्भावना के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके देश के साथ बहुत बुरा होगा।

वेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुख नहीं बदला है बल्कि वह जमीनी हकीकत जानकर यूक्रेन के पक्ष में बयान दे रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस जैविक हथियारों पर प्रतिबंध के ट्रंप के आह्वान का समर्थन करता है।