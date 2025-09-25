Language
    ट्रंप अभी भी यूक्रेन में शांति के इच्छुक, कीव पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बदले रुख पर रूस का दावा

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:45 PM (IST)

    रूस ने कहा है कि उसे विश्वास है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में शांति के लिए प्रयास करने के प्रति संकल्पित हैं और रूस भी शांति वार्ता के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने यह बात हाल ही में यूक्रेन को लेकर ट्रंप के बयान के बाद कही है। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में अपनी खोई जमीन लड़कर वापस ले सकता है।

    ट्रंप अभी भी यूक्रेन में शांति के इच्छुक- रूस का दावा (फाइल फोटो)

     रॉयटर, मॉस्को। रूस ने कहा है कि उसे विश्वास है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में शांति के लिए प्रयास करने के प्रति संकल्पित हैं और रूस भी शांति वार्ता के लिए तैयार है।

    रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने यह बात हाल ही में यूक्रेन को लेकर ट्रंप के बयान के बाद कही है। ट्रंप ने मंगलवार को रूस को पेपर टाइगर बताते हुए कहा था कि यूक्रेन युद्ध में अपनी खोई जमीन लड़कर वापस ले सकता है।

    बुधवार को अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप अत्यधिक संयम का परिचय दे रहे हैं। इसके बावजूद रूस युद्ध खत्म करने कुछ खास नहीं कर रहा है। अगर रूसी लोग सद्भावना के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके देश के साथ बहुत बुरा होगा।

    वेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुख नहीं बदला है बल्कि वह जमीनी हकीकत जानकर यूक्रेन के पक्ष में बयान दे रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस जैविक हथियारों पर प्रतिबंध के ट्रंप के आह्वान का समर्थन करता है।

    ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र जैविक हथियार खत्म करने की उनकी मुहिम में शामिल हो। जैविक हथियारों के लिए हो रहे प्रयोग बंद किए जाएं और तैयार हथियार नष्ट किए जाएं।

    युद्ध के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे जेलेंस्की

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध खत्म होने के बाद वह पद छोड़ देंगे। उनका उद्देश्य युद्ध की समाप्ति है, न कि राष्ट्रपति पद पर बने रहना।