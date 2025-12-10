Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जज साहब के चैंबर से दो सेब और हैंडवॉश चोरी, पाकिस्तान में गजब हो गया!

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर में एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूर मुहम्मद बसमल के चैंबर से दो सेब और एक हैंडवाश की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जज साहब के चैंबर से दो सेब और हैंडवॉश चोरी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां, लाहौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूर मुहम्मद बसमल के चैंबर से 2 सेब और हैंडवाश की एक बोतल चोरी हो गई। चोरी हुई वस्तुओं की कीमत करीब 1,000 रुपये थी। फिलहाल, पुलिस मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, चोरी की ये घटना लाहौर के एडिशनल सेशन जज नूर मुहम्मद बसमल के चैंबर में हुई। जहां "दो सेब और एक हैंड वाश बोतल" चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 380 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा चोरी से संबंधित है। इसके तहत, दोषी पाए गए अपराधी को सात साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

    एफआईआर दर्ज

    जज के ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी ने लाहौर के इस्लामपुरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जज के रीडर ने जज के निर्देश पर शिकायत दर्ज कराई है।

    एफआईआर के अनुसार, 5 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूर मुहम्मद बसमल के कक्ष से दो सेब और एक हैंडवाश की बोतल चोरी हो गई। एफआईआर में कहा गया है कि चोरी हुई वस्तुओं की कुल कीमत 1,000 पाकिस्तानी रुपये बताई है।

    इतिहास की सबसे बड़ी चोरी

    पाकिस्तान में सेब चोरी के इस शर्मसार कर देने वाली अजीबोगरीब मामले में पाकिस्तानी खुद तंज कस रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने तंज कसते हुए इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा चोरी का मामला करार दे दिया है।

    यह भी पढ़ें- 'इमरान खान को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा', पूर्व पीएम की बहनों ने देर रात डाला अडियाला जेल के बाहर डेरा