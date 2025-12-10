जज साहब के चैंबर से दो सेब और हैंडवॉश चोरी, पाकिस्तान में गजब हो गया!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां, लाहौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूर मुहम्मद बसमल के चैंबर से 2 सेब और हैंडवाश की एक बोतल चोरी हो गई। चोरी हुई वस्तुओं की कीमत करीब 1,000 रुपये थी। फिलहाल, पुलिस मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।

दरअसल, चोरी की ये घटना लाहौर के एडिशनल सेशन जज नूर मुहम्मद बसमल के चैंबर में हुई। जहां "दो सेब और एक हैंड वाश बोतल" चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 380 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा चोरी से संबंधित है। इसके तहत, दोषी पाए गए अपराधी को सात साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

एफआईआर दर्ज जज के ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी ने लाहौर के इस्लामपुरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जज के रीडर ने जज के निर्देश पर शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर के अनुसार, 5 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूर मुहम्मद बसमल के कक्ष से दो सेब और एक हैंडवाश की बोतल चोरी हो गई। एफआईआर में कहा गया है कि चोरी हुई वस्तुओं की कुल कीमत 1,000 पाकिस्तानी रुपये बताई है।